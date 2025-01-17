Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры по сделке в секторе Газа

Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры по сделке в секторе ГазаЕго администрация только привлекла сотрудников по вопросам нацбезопасности из команды Трампа
Уходящий президент США Джо Байден заявил в своем последнем интервью, что не контактировал с избранным американским лидером Дональдом Трампом по поводу переговоров о сделке между Израилем и «Хамасом».
На вопрос журналиста телеканала MSNBC Лоуренса О’Доннелла, обсуждал ли он с Трампом на этой или на прошлой недели ход переговоров, когда они уже близились к завершению, Байден ответил «нет».
Байден добавил, что только один раз затронул эту тему «очень-очень кратко» с Трампом, когда тот пришел в Белый дом после выборов.
«Я провел с ним два часа, пытаясь изменить характер передачи власти, чтобы это было сделано мирно. И я рассказал ему, чем я занимаюсь, что, по моему мнению, могло произойти», – объяснил он.
Байден подчеркнул, что его администрация привлекла к процессу переговоров сотрудников по вопросам национальной безопасности из команды Трампа.
«Мы пригласили их, чтобы сообщать, что происходит по мере того, как мы передаем дела [новой администрации]», – добавил уходящий американский лидер.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнуто соглашение с палестинским «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе. Документ был подписан сторонами в Дохе 17 января. Соглашение, которое, как ожидается, вступит в силу 19 января, предполагает прекращение боевых действий в Газе и поэтапное освобождение заложников и палестинских заключенных.
Нетаньяху распорядился созвать Совет безопасности Израиля 18 января, после чего правительство проведет заседание для утверждения сделки.
Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.