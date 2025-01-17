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Байден заявил, что не обсуждал с Трампом переговоры по сделке в секторе Газа

Его администрация только привлекла сотрудников по вопросам нацбезопасности из команды Трампа
Ведомости

Уходящий президент США Джо Байден заявил в своем последнем интервью, что не контактировал с избранным американским лидером Дональдом Трампом по поводу переговоров о сделке между Израилем и «Хамасом».

На вопрос журналиста телеканала MSNBC Лоуренса О’Доннелла, обсуждал ли он с Трампом на этой или на прошлой недели ход переговоров, когда они уже близились к завершению, Байден ответил «нет».

Байден добавил, что только один раз затронул эту тему «очень-очень кратко» с Трампом, когда тот пришел в Белый дом после выборов.

«Я провел с ним два часа, пытаясь изменить характер передачи власти, чтобы это было сделано мирно. И я рассказал ему, чем я занимаюсь, что, по моему мнению, могло произойти», – объяснил он.

Байден подчеркнул, что его администрация привлекла к процессу переговоров сотрудников по вопросам национальной безопасности из команды Трампа.

«Мы пригласили их, чтобы сообщать, что происходит по мере того, как мы передаем дела [новой администрации]», – добавил уходящий американский лидер.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что достигнуто соглашение с палестинским «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе. Документ был подписан сторонами в Дохе 17 января. Соглашение, которое, как ожидается, вступит в силу 19 января, предполагает прекращение боевых действий в Газе и поэтапное освобождение заложников и палестинских заключенных.

Нетаньяху распорядился созвать Совет безопасности Израиля 18 января, после чего правительство проведет заседание для утверждения сделки.

Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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