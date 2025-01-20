ABC: Дональд Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн

Трамп вступит на пост президента США в полдень (20:00 мск) 20 января. В 2025 г. инаугурацию перенесли внутрь здания Капитолия, где в настоящий момент завершаются последние приготовления. Для зрителей, которые не смогут попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, где на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада, писали «Ведомости».