ABC: Дональд Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн
Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию, которая состоится 20 января. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые со сбором средств избранного американского лидера.
Эти средства собрал инаугурационный комитет Трампа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и ряд крупных организаций по сбору денег на проведение инаугурационных мероприятий. Сумма также включает крупные пожертвования по $1 млн от Meta
Отмечается, что на предыдущую инаугурацию избранного президента США в 2017 г. было собрано $107 млн.
Трамп вступит на пост президента США в полдень (20:00 мск) 20 января. В 2025 г. инаугурацию перенесли внутрь здания Капитолия, где в настоящий момент завершаются последние приготовления. Для зрителей, которые не смогут попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, где на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада, писали «Ведомости».