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ABC: Дональд Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию, которая состоится 20 января. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые со сбором средств избранного американского лидера.

Эти средства собрал инаугурационный комитет Трампа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса и ряд крупных организаций по сбору денег на проведение инаугурационных мероприятий. Сумма также включает крупные пожертвования по $1 млн от Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber.

Отмечается, что на предыдущую инаугурацию избранного президента США в 2017 г. было собрано $107 млн.

Трамп вступит на пост президента США в полдень (20:00 мск) 20 января. В 2025 г. инаугурацию перенесли внутрь здания Капитолия, где в настоящий момент завершаются последние приготовления. Для зрителей, которые не смогут попасть внутрь Капитолия, откроют стадион Capital One, где на экранах будет идти прямая трансляция инаугурации и президентского парада, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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