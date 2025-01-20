Россия и Индонезия обсуждают взаимные расчеты в нацвалютах

В бразильском МИДе пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР. При этом тогда публично приглашение Джакарте не было озвучено. В МИД Индонезии отметили, что состоявшееся событие «отражает растущую роль» страны в мировых делах и ее приверженность «укреплению многостороннего сотрудничества» во имя «более инклюзивного и справедливого мирового порядка».