Россия и Индонезия обсуждают взаимные расчеты в нацвалютах
Возможность взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и Индонезией рассматривается, сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью изданию Jakarta Globe.
«Отключение России от SWIFT очень затруднило для нас использование финансовых расчетов в американских долларах. Вот почему мы должны найти соответствующие способы использования национальных валют. Это то, над чем работают российские и индонезийские финансовые институты», – сказал он.
Толченов сообщил, что в обсуждении стоит участвовать не только центральным банкам и министрам финансов, но и частному сектору: «Потому что бизнес хотел бы иметь независимые и устойчивые каналы финансовых расчетов».
6 января Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Об этом заявил МИД Бразилии, которая стала председателем организации в 2025 г. По состоянию на январь 2025 г. странами – участницами БРИКС также являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.
В бразильском МИДе пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР. При этом тогда публично приглашение Джакарте не было озвучено. В МИД Индонезии отметили, что состоявшееся событие «отражает растущую роль» страны в мировых делах и ее приверженность «укреплению многостороннего сотрудничества» во имя «более инклюзивного и справедливого мирового порядка».
«Ведомости» писали, что в этом году возможно заключение соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Индонезией после трех лет переговоров.