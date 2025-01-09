Индонезия неожиданно стала полноправным участником БРИКС

Индонезия неожиданно стала полноправным участником БРИКСВ клуб ее звали еще в 2023 году, но сама страна захотела присоединиться только при новом президенте
Индонезия 6 января 2025 г. стала десятым полноправным участником объединения БРИКС, сообщило министерство иностранных дел Бразилии, к которой перешло председательство от России. Эта новость прозвучала весьма неожиданно, так как только 1 января Джакарта наряду с еще восемью государствами получила одобренный на саммите в Казани 2024 г. необходимый для вступления статус стран – партнеров клуба (см. врез). Но в МИД Бразилии пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР. При этом тогда публично приглашение Джакарте не было озвучено. Как отмечается, официально страна подтвердила свой интерес после президентских выборов, на которых победил бывший министр обороны Прабово Субианто, и последующего формирования правительства в 2024 г.
В МИД Индонезии отметили, что состоявшееся событие «отражает растущую роль» страны в мировых делах и ее приверженность «укреплению многостороннего сотрудничества» во имя «более инклюзивного и справедливого мирового порядка». Ранее в 2023 г. в клуб официально были приглашены присоединившиеся год назад Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а также отказавшаяся при новом президенте-либертарианце Хавьере Милее Аргентина и заморозившая процесс Саудовская Аравия.
Индонезия – первая страна в составе БРИКС из Юго-Восточной Азии, при этом самая крупная в нем по населению (более 280 млн) и экономике, которая показывает рост последние два года на уровне 5%. Эта страна – крупнейший в мире экспортер пальмового масла и производитель никеля, занимает 5-е место по поставкам сжиженного газа, а также экспортирует энергетический уголь и разнообразную пищевую продукцию. Страна активно привлекает и туристов, например на остров Бали. При этом подушевые трудности в Индонезии, очевидно, остаются, о чем, например, говорит запущенная в январе 2025 г. флагманская программа нового президента Прабово Субианто на $4,4 млрд по борьбе с детским недоеданием.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в 2025 г., вероятнее всего, будет заключено и соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Индонезией после трех лет переговоров. Сейчас отдельно годовой товарооборот России и Индонезии составляет около $4 млрд. Основными экономическими партнерами Индонезии являются Китай, США и Япония, а первые свои визиты после избрания, но до инаугурации Прабово Субианто совершил в Китай и Японию. Впрочем, в августе 2024 г. он совершил и европейское турне, которое завершил переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В каком составе БРИКС начинает 2025 г.
Страны-участницы (10)
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия
Страны-партнеры (8)
Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан
Приглашенные страны (2)
Аргентина, Саудовская Аравия
Как считают аналитики гонконгской South China Morning Post (SCMP), вступление Индонезии в БРИКС – «просчитанный риск», который при этом в теории может пошатнуть традиционный имидж внеблоковой страны. Предыдущий президент Индонезии Джоко Видодо более осторожно подходил к вопросу о членстве в клубе с Россией, Китаем и Индией, при этом он стремился к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития, куда входят западные демократии. Профильный эксперт консалтинговой фирмы Global Counsel Деди Динарто назвал шаг нового индонезийского лидера по вступлению в БРИКС «стратегическим хеджированием», что может открыть стране новые возможности по взаимодействию в незападных экономических форматах.
При этом остается вопрос, как расценит вступление Индонезии в БРИКС приходящая администрация президента США Дональда Трампа, и эксперты SCMP допускают, что, вполне возможно, как «вызов американским интересам». Он уже давал понять, что не в восторге от весьма расплывчатых планов объединения по созданию альтернативной доллару валюты, призвав страны БРИКС «искать другого «лоха» и пригрозив пошлинами в 100%. И потому вступление Индонезии в этот клуб, которое могло быть обусловлено и личными амбициями Прабово Субианто (закрепить образ Индонезии как одного из лидеров Глобального Юга на одной сцене с другими мировыми лидерами), ряд местных экспертов оценивают с опаской.
Скорее всего, решение Индонезии связано сразу с комплексом факторов, считает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. Во-первых, действительно очевидны личные амбиции президента Прабово Субианто более активно обозначить роль Индонезии в международных делах, и особенно в отношениях с Глобальным Югом. С другой стороны, отмечает Колдунова, есть и расчет на то, что членство в БРИКС принесет практические дивиденды: например, откроет доступ к новым финансовым платформам и институтам, поможет укрепить горизонтальные связи с другими участниками объединения и усилить переговорные позиции Индонезии в диалоге со странами коллективного Запада. При этом Джакарта и при новом лидере будет пытаться сохранить нормальное сотрудничество с США и не будет вступать в прямую оппозицию с этой страной, уверена эксперт.