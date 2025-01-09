Индонезия неожиданно стала полноправным участником БРИКС

Скорее всего, решение Индонезии связано сразу с комплексом факторов, считает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. Во-первых, действительно очевидны личные амбиции президента Прабово Субианто более активно обозначить роль Индонезии в международных делах, и особенно в отношениях с Глобальным Югом. С другой стороны, отмечает Колдунова, есть и расчет на то, что членство в БРИКС принесет практические дивиденды: например, откроет доступ к новым финансовым платформам и институтам, поможет укрепить горизонтальные связи с другими участниками объединения и усилить переговорные позиции Индонезии в диалоге со странами коллективного Запада. При этом Джакарта и при новом лидере будет пытаться сохранить нормальное сотрудничество с США и не будет вступать в прямую оппозицию с этой страной, уверена эксперт.