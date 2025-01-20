Премьер-министр Индии поздравил Трампа со вступлением в должность
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Поздравление Моди опубликовал в социальной сети X.
«Я с нетерпением жду возможности снова тесно поработать вместе, чтобы принести пользу обеим нашим странам и сформировать лучшее будущее для мира. Желаю вам успешного предстоящего срока», – пожелал Моди.
Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. На его инаугурации присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и вице-президент Китая Хань Чжэн, представляющий президента Си Цзиньпина, которого Трамп пригласил лично.
Выборы в США прошли 5 ноября 2024 г. Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя экс-вице-президента Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Республиканец получил 312 голосов выборщиков, его соперница – 226.