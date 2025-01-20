Премьер-министр Индии поздравил Трампа со вступлением в должность

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. На его инаугурации присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и вице-президент Китая Хань Чжэн, представляющий президента Си Цзиньпина, которого Трамп пригласил лично.