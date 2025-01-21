Панама начинает аудит управляющей портами Панамского канала компании
Правительство Панамы начало проверку гонконгской компании, которая управляет портами на обоих концах Панамского канала, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть себе водный путь из-за предполагаемого влияния Китая. Об этом пишет Financial Times.
В своей инаугурационной речи Трамп повторил критику, которую он высказывал в последние недели в отношении Панамского канала, через который ежегодно проходит около 3% мировой морской торговли. В ответ на это управление генерального контролера Панамы опубликовало в социальной сети X видео, на котором около 10 человек в костюмах выходят из автобуса и направляются в местные офисы гонконгской компании Hutchison Ports, чтобы начать проверку.
«Сегодня наши аудиторы прибыли в [компанию], чтобы начать тщательную проверку, направленную на обеспечение эффективного и прозрачного использования государственных ресурсов», – говорится в заявлении генерального контролера.
Hutchison Ports, портовое подразделение зарегистрированного в Гонконге конгломерата CK Hutchison Holdings, управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании, Германии и Гонконге. Компания впервые получила концессию на управление двумя портами, по одному на каждом конце канала, в 1997 г. Концессия была продлена в 2021 г. Китай не контролирует канал, но некоторые чиновники в Вашингтоне все больше обеспокоены присутствием китайских компаний в этом регионе.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на речь Трампа в день инаугурации опубликовал заявление, в котором «полностью отверг» слова Трампа и заявил, что канал останется панамским. Он добавил, что ни одна страна не вмешивается в управление каналом и что диалог – лучший способ решить проблемы, поднятые Трампом. Он также не согласился с утверждением Трампа о том, что США возвращают канал Панаме.
«Канал никому не был подарен, он стал результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 г.», – говорится в заявлении Мулино в соцсети X.