Панама начинает аудит управляющей портами Панамского канала компании

Hutchison Ports, портовое подразделение зарегистрированного в Гонконге конгломерата CK Hutchison Holdings, управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании, Германии и Гонконге. Компания впервые получила концессию на управление двумя портами, по одному на каждом конце канала, в 1997 г. Концессия была продлена в 2021 г. Китай не контролирует канал, но некоторые чиновники в Вашингтоне все больше обеспокоены присутствием китайских компаний в этом регионе.