Ушаков: позиции России и Китая совпадают по большинству вопросов

По итогам года страны вышли на новые хорошие показатели во взаимной торговле, указал Путин. По подсчетам российской стороны, за 11 месяцев 2024 г. товарооборот увеличился более чем на 7%, составив свыше $220 млрд. Согласно статистике Китая, за весь год показатель достиг почти $245 млрд.