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Ушаков: позиции России и Китая совпадают по большинству вопросов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров констатировали, что позиции Москвы и Пекина по большинству внешнеполитических вопросов близки или полностью совпадают. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры обсудили сотрудничество России и Китая на различных международных площадках и некоторые вопросы дальнейшего развития отношений стран с США. Председатель КНР в общих чертах сообщил президенту России о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ушаков резюмировал, что Путин говорил с Си на протяжении 1 часа 35 минут, это была обстоятельная беседа и прошла она в дружеской атмосфере.

21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи. Президент РФ назвал 2024 г. продуктивным, отметив широкое празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, начало масштабного проекта перекрестных Годов культуры, июльские «полезные переговоры» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане и октябрьскую встречу на саммите БРИКС в Казани.

По итогам года страны вышли на новые хорошие показатели во взаимной торговле, указал Путин. По подсчетам российской стороны, за 11 месяцев 2024 г. товарооборот увеличился более чем на 7%, составив свыше $220 млрд. Согласно статистике Китая, за весь год показатель достиг почти $245 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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