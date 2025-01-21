Ушаков: позиции России и Китая совпадают по большинству вопросов
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров констатировали, что позиции Москвы и Пекина по большинству внешнеполитических вопросов близки или полностью совпадают. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры обсудили сотрудничество России и Китая на различных международных площадках и некоторые вопросы дальнейшего развития отношений стран с США. Председатель КНР в общих чертах сообщил президенту России о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Ушаков резюмировал, что Путин говорил с Си на протяжении 1 часа 35 минут, это была обстоятельная беседа и прошла она в дружеской атмосфере.
21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи. Президент РФ назвал 2024 г. продуктивным, отметив широкое празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, начало масштабного проекта перекрестных Годов культуры, июльские «полезные переговоры» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане и октябрьскую встречу на саммите БРИКС в Казани.
По итогам года страны вышли на новые хорошие показатели во взаимной торговле, указал Путин. По подсчетам российской стороны, за 11 месяцев 2024 г. товарооборот увеличился более чем на 7%, составив свыше $220 млрд. Согласно статистике Китая, за весь год показатель достиг почти $245 млрд.