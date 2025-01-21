Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Путин согласился с мнением лидера КНР о том, что сотрудничество Москвы и Пекина основано на широкой общности национальных интересов и совпадении взглядов на характер отношений между крупными державами. Российский президент подчеркнул, что РФ и Китай выстраивают связи на основе дружбы, взаимного доверия и поддержки, равноправия и выгоды для обеих сторон. По его словам, речь идет о самодостаточных связях, на которых не оказывают влияния внутриполитические факторы и текущая мировая конъектура, и их всестороннее укрепление полностью отвечает задачам развития обеих держав, повышения благосостояния народов России и КНР.