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Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

РФ и Китай объективно играют важную стабилизирующую роль в мире, заявил российский лидер
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

О факте встречи двух лидеров также сообщило Центральное телевидение Китая.

Путин поприветствовал Си, назвав его «дорогим другом».

«Искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – сказал Путин.

Путин согласился с мнением лидера КНР о том, что сотрудничество Москвы и Пекина основано на широкой общности национальных интересов и совпадении взглядов на характер отношений между крупными державами. Российский президент подчеркнул, что РФ и Китай выстраивают связи на основе дружбы, взаимного доверия и поддержки, равноправия и выгоды для обеих сторон. По его словам, речь идет о самодостаточных связях, на которых не оказывают влияния внутриполитические факторы и текущая мировая конъектура, и их всестороннее укрепление полностью отвечает задачам развития обеих держав, повышения благосостояния народов России и КНР.

Последняя встреча Путина и Си состоялась 22 октября в Казани на полях саммита БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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