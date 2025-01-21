Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязиРФ и Китай объективно играют важную стабилизирующую роль в мире, заявил российский лидер
Президент России Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин поприветствовал Си, назвав его «дорогим другом».
«Искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – сказал Путин.
Путин согласился с мнением лидера КНР о том, что сотрудничество Москвы и Пекина основано на широкой общности национальных интересов и совпадении взглядов на характер отношений между крупными державами. Российский президент подчеркнул, что РФ и Китай выстраивают связи на основе дружбы, взаимного доверия и поддержки, равноправия и выгоды для обеих сторон. По его словам, речь идет о самодостаточных связях, на которых не оказывают влияния внутриполитические факторы и текущая мировая конъектура, и их всестороннее укрепление полностью отвечает задачам развития обеих держав, повышения благосостояния народов России и КНР.