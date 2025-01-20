Дональд Трамп собрался посетить Китай в течение 100 дней после инаугурации

Дональд Трамп собрался посетить Китай в течение 100 дней после инаугурацииПекин заинтересован в диалоге ради смягчения решения по высоким пошлинам
Избранный президент США Дональд Трамп, который 20 января (по местному времени) вступит в должность, планирует посетить Китай в течение 100 дней после этого. Об этом от источников в окружении американского лидера стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ). Целью поездки там называется стремление «углубить отношения с [председателем КНР] Си Цзиньпином», которые осложнены предвыборными угрозами Трампа ввести 60%-ные пошлины на все китайские товары.
Окончательного решения о скором визите пока еще не принято, отмечают журналисты, но этот вопрос якобы прорабатывают помощники лидеров. При этом еще один вариант их потенциальной встречи может заключаться в приглашении Трампом Си в США.
Отмечается, что в условиях нарастающего экономического давления Пекин заинтересован в переговорах, которые, согласно источникам WSJ, помогут не допустить или хотя бы замедлить повышение пошлин. Кроме того, по словам близких к Трампу людей, он обсуждал с советниками и свою возможную поездку в Индию. Но первоочередные поездки старого-нового лидера США запланированы внутри страны.
17 января Трамп и Си провели телефонный разговор и договорились создать стратегический канал связи для поддержания регулярных контактов по основным вопросам. Си, согласно сообщению «Синьхуа», еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на хорошее начало его президентства для межгосударственных отношений. Си уверен, что США и Китай «могут стать партнерами и друзьями, иметь взаимные достижения и процветать вместе на благо двух стран и всего мира». При этом китайский лидер напомнил о наличии разногласий – в частности, США должны осторожно относиться к вопросу Тайваня. При этом в китайской трактовке беседы Трамп выражал желание встретиться с Си как можно скорее после своей инаугурации, а среди тем был и украинский конфликт.
Сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что разговор вышел «хорошим как для Китая, так и для США», а темами были баланс торговли (там серьезный дефицит – более $200 млрд не в пользу США. – «Ведомости»), борьба с наркотиком фентанилом и ситуация с китайским приложением TikTok. 19 января оно перестало открываться у пользователей в США и исчезло из App Store, что стало следствием вступившего в силу соответствующего американского закона. При этом соцсеть сама указывает, что Трамп после вступления в должность «будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok».
В ноябре 2024 г. сразу после победы Трампа телеканал CNN утверждал, что Трамп и Си тоже говорили по телефону, но в МИД КНР затем уверяли, что председатель КНР лишь направил поздравительную телеграмму.
В ходе своего первого срока Трамп посетил Китай один раз, и это произошло тоже в год его вступления в должность – в 2017 г., но в ноябре. Тогда в составе американской делегации было много представителей бизнеса, было заключено коммерческих соглашений на $253 млрд. А еще до того, в апреле, Си успел приехать с визитом в гости во Флориду, когда во время десерта Трамп сообщил о запуске ракет в Сирии.
Принято считать, что с весны 2018 г. можно отсчитывать развязанную Трампом торговую войну против КНР. Последний раз на сегодняшний момент Трамп и Си встречались лично на саммите G20 летом 2019 г. в японской Осаке.
Трамп вполне может еще до своего посещения Китая повысить ставки, введя высокие пошлины до 100%, что затем может стать на переговорах разменной монетой, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. А беседа Трампа и Си по телефону показала, что лидеры обсуждают и TikTok, а значит, процесс его размораживания в США может тоже затянуться до их личной встречи. При этом Трамп, вероятно, будет меньше высказываться по таким болезненным темам для КНР, как Тайвань, допускает Маслов, чтобы сместить акценты на экономические вопросы. Наконец, Трамп может постараться присвоить себе миротворческий образ относительно разрешения украинского конфликта, не давая сделать это КНР, для чего, впрочем, ему тоже может понадобиться визит туда.
В целом китайцы понимают правила игры и потому возможное повышение тарифов еще до личной встречи лидеров не станет препятствием для вероятного визита Трампа, уверен эксперт. Более того, КНР сама регулярно вводит новые ограничения против американских компаний. Главное для Си – возможность вести конструктивный диалог, пусть даже он лично и считает Трампа по прошлому опыту ненадежным партнером, заключает Маслов.