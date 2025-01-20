Дональд Трамп собрался посетить Китай в течение 100 дней после инаугурации

Трамп вполне может еще до своего посещения Китая повысить ставки, введя высокие пошлины до 100%, что затем может стать на переговорах разменной монетой, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. А беседа Трампа и Си по телефону показала, что лидеры обсуждают и TikTok, а значит, процесс его размораживания в США может тоже затянуться до их личной встречи. При этом Трамп, вероятно, будет меньше высказываться по таким болезненным темам для КНР, как Тайвань, допускает Маслов, чтобы сместить акценты на экономические вопросы. Наконец, Трамп может постараться присвоить себе миротворческий образ относительно разрешения украинского конфликта, не давая сделать это КНР, для чего, впрочем, ему тоже может понадобиться визит туда.