Путин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Дорогие китайские товарищи и друзья. Я всех вас сердечно приветствую в России, на этот раз в республике Татарстан», – начал встречу Путин. Глава России поздравил представителей Китая с юбилейными датами: 75-летие образования Китайской Народной Республики и установление дипломатических связей между Россией и КНР. За прошедшие 75 лет отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подчеркнул Путин. По его словам, они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.