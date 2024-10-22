Путин проводит встречу с председателем КНР Си ЦзиньпиномОтношения России и Китая преодолели огромный путь, отметил лидер Китая
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в Кремле. Встреча лидеров стала четвертой в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани.
«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Дорогие китайские товарищи и друзья. Я всех вас сердечно приветствую в России, на этот раз в республике Татарстан», – начал встречу Путин. Глава России поздравил представителей Китая с юбилейными датами: 75-летие образования Китайской Народной Республики и установление дипломатических связей между Россией и КНР. За прошедшие 75 лет отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подчеркнул Путин. По его словам, они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.
Многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно не конъюнктурный характер, отметил президент. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста и взаимодействия. В январе-августе товарооборот, по нашим данным, увеличился 4,5%», – сказал он. Последовательно осуществляются договоренности, которые были достигнуты в рамках майских переговоров и встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, добавил Путин.
По словам Путина, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и во других сферах. «В Татарстане построен новый логистический центр, которому присвоили имя Дэн Сяопина. Этот центр используется для грузоперевозок между нашими странами», – добавил он. Глава РФ также сообщил, что мероприятия в рамках перекрестных годов культуры проводятся, а всего их планируется более 400 с обеих сторон. Кроме того, Путин отметил большое количество китайских туристов в России, в частности в Москве.
«Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечивания глобальной безопасности и справедливого миропорядка. Мы ценим традиционно высокий уровень российско-китайского взаимодействия к БРИКС», – сказал Путин, добавив, что авторитет объединения возрос.
Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что рад приехать на саммит БРИКС в Казань. С начала текущего года встреча лидеров стала третьей, отметил он. «Мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, проходил через Казань. Через этот путь китайский чай везли именно в Россию», – сказал председатель КНР.
За минувшее десятилетие отношения между Россией и Китаем, выдержав испытания переменчивой международной ситуации, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер, заявил Си. «Мы вышли на путь выстраивания отношений между великими державами на принципах не конфронтации и ненаправленности против третьих сторон», – добавил он.
По словам Си, обе страны привержены духу вечного добрососедства и дружбы, двустороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, внося вклад в дело благосостояния населения и защиту международной справедливости. БРИКС – одна из важных платформ для консолидации стран с развивающимся, формирующимся рынком, подчеркнул председатель КНР.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г.
Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что у Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч.