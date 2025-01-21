Начальник Генштаба Израиля Халеви подал прошение об отставке в марте
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил министру обороны Исраэлю Кацу о своем намерении уйти в отставку 6 марта, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление военного.
Халеви признал ответственность за «провал» израильских военных 7 октября 2023 г., когда вооруженные члены «Хамаса» пересекли границу страны. По словам начальника генштаба, он намерен до 6 марта завершить расследование нападения «Хамаса» и подготовить ЦАХАЛ к «будущим вызовам». По результатам расследования будет представлен доклад. Халеви добавил, что передаст командование своему преемнику. Как уточняет The Jerusalem Post, Халеви покинет пост после двух лет и двух месяцев пребывания в должности, что примерно на 10 месяцев раньше стандартного трехлетнего срока на этой позиции. Издание также напоминает, что Халеви еще в октябре обещал взять на себя ответственность за провальную оборону.
20 января начальник ЦАХАЛ поручил подготовить планы новых операций в Газе и Ливане. Халеви также призвал провести подготовку к контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан в ближайшие дни. По его словам, их целью станет задержание террористов до того, как они доберутся до гражданского населения Израиля.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.