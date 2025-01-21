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Начальник Генштаба Израиля Халеви подал прошение об отставке в марте

Ведомости

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил министру обороны Исраэлю Кацу о своем намерении уйти в отставку 6 марта, передает The Times of Israel со ссылкой на заявление военного.

Халеви признал ответственность за «провал» израильских военных 7 октября 2023 г., когда вооруженные члены «Хамаса» пересекли границу страны. По словам начальника генштаба, он намерен до 6 марта завершить расследование нападения «Хамаса» и подготовить ЦАХАЛ к «будущим вызовам». По результатам расследования будет представлен доклад. Халеви добавил, что передаст командование своему преемнику. Как уточняет The Jerusalem Post, Халеви покинет пост после двух лет и двух месяцев пребывания в должности, что примерно на 10 месяцев раньше стандартного трехлетнего срока на этой позиции. Издание также напоминает, что Халеви еще в октябре обещал взять на себя ответственность за провальную оборону.

20 января начальник ЦАХАЛ поручил подготовить планы новых операций в Газе и Ливане. Халеви также призвал провести подготовку к контртеррористическим операциям на Западном берегу реки Иордан в ближайшие дни. По его словам, их целью станет задержание террористов до того, как они доберутся до гражданского населения Израиля.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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