Начальник Генштаба Израиля Халеви подал прошение об отставке в марте

Халеви признал ответственность за «провал» израильских военных 7 октября 2023 г., когда вооруженные члены «Хамаса» пересекли границу страны. По словам начальника генштаба, он намерен до 6 марта завершить расследование нападения «Хамаса» и подготовить ЦАХАЛ к «будущим вызовам». По результатам расследования будет представлен доклад. Халеви добавил, что передаст командование своему преемнику. Как уточняет The Jerusalem Post, Халеви покинет пост после двух лет и двух месяцев пребывания в должности, что примерно на 10 месяцев раньше стандартного трехлетнего срока на этой позиции. Издание также напоминает, что Халеви еще в октябре обещал взять на себя ответственность за провальную оборону.