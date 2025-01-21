Посол Мирошник заявил о невозможности для Украины апеллировать к уставу ООН

Киев не может апеллировать к уставу ООН о соблюдении территориальной целостности, так как власти Украины в таком случае не будут следовать интересам всего населения государства. Таким мнением с агенством ТАСС поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.