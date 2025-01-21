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Посол Мирошник заявил о невозможности для Украины апеллировать к уставу ООН

Ведомости

Киев не может апеллировать к уставу ООН о соблюдении территориальной целостности, так как власти Украины в таком случае не будут следовать интересам всего населения государства. Таким мнением с агенством ТАСС поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, власти Украины «увлеклись» идеей титульной нации, тем самым пренебрегая всем остальным населением страны. Отдельно он подчеркнул вопросы языка, веры, взглядов на традиции и историю.

Как отмечает Мирошник, соблюдение территориальной целостности подобно охране «столбов с колючей проволокой, опутывающей концентрационный лагерь».

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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