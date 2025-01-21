Посол Мирошник заявил о невозможности для Украины апеллировать к уставу ООН
Киев не может апеллировать к уставу ООН о соблюдении территориальной целостности, так как власти Украины в таком случае не будут следовать интересам всего населения государства. Таким мнением с агенством ТАСС поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, власти Украины «увлеклись» идеей титульной нации, тем самым пренебрегая всем остальным населением страны. Отдельно он подчеркнул вопросы языка, веры, взглядов на традиции и историю.
Как отмечает Мирошник, соблюдение территориальной целостности подобно охране «столбов с колючей проволокой, опутывающей концентрационный лагерь».
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после согласования условий переговоров, которые, по его словам, уже ведутся. Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.