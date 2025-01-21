Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России
Акробатка Линдси Миллс, супруга экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, инициировала процесс получения российского гражданства, сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с ТАСС.
По словам адвоката, Миллс «проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право».
«Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», – сказал Кучерена.
Адвокат отметил, что не занимается этим вопросом, но, по его мнению, у Миллс не возникнет проблем с получением гражданства, так как она является законопослушной.
Сам Сноуден получил гражданство РФ 26 сентября 2022 г. В июне 2013 г. он начал передавать прессе секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в сети. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России.