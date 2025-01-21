Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России

Сам Сноуден получил гражданство РФ 26 сентября 2022 г. В июне 2013 г. он начал передавать прессе секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в сети. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России.