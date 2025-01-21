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Жена Сноудена подала документы на получение гражданства России

Ведомости

Акробатка Линдси Миллс, супруга экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, инициировала процесс получения российского гражданства, сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, Миллс «проходит обычную процедуру, как положено всем, кто имеет право».

«Она проживает [в России] больше пяти лет, поэтому поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства», – сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что не занимается этим вопросом, но, по его мнению, у Миллс не возникнет проблем с получением гражданства, так как она является законопослушной.

Сам Сноуден получил гражданство РФ 26 сентября 2022 г. В июне 2013 г. он начал передавать прессе секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в сети. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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