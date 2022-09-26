Сноуден получил российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство страны бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, обвиняемого в Штатах в разглашении гостайны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего вместе со Сноуденом гражданство России получил еще 71 человек.
В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. О том, что он планирует получить российское гражданство, стало известно в начале ноября 2020 г. – об этом Сноуден сообщил в своем Twitter. Тогда он отмечал, что они с супругой планируют получить гражданство России в качестве второго, но при этом подчеркнул, что они остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые они любят, включая свободу выражать свое мнение.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь.