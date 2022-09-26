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Сноуден получил российское гражданство

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство страны бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, обвиняемого в Штатах в разглашении гостайны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего вместе со Сноуденом гражданство России получил еще 71 человек.

В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. О том, что он планирует получить российское гражданство, стало известно в начале ноября 2020 г. – об этом Сноуден сообщил в своем Twitter. Тогда он отмечал, что они с супругой планируют получить гражданство России в качестве второго, но при этом подчеркнул, что они остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые они любят, включая свободу выражать свое мнение.

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных