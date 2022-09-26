Сноуден получил российское гражданство

В октябре 2020 г. Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. О том, что он планирует получить российское гражданство, стало известно в начале ноября 2020 г. – об этом Сноуден сообщил в своем Twitter. Тогда он отмечал, что они с супругой планируют получить гражданство России в качестве второго, но при этом подчеркнул, что они остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые они любят, включая свободу выражать свое мнение.