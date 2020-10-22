Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил «РИА Новости» его адвокат Анатолий Кучерена.
«Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России», — сказал Кучерена агентству.
По ее словам, российское законодательство позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметила, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но «теперь ответ получен».
16 августа президент США Дональд Трамп заявлял, что «подумывает над помилованием» Сноудена, сообщало агентство Reuters. До этого о возможности помилования Сноудена президент заявил в Белом доме в интервью газете New York Post 13 августа. «Многие считают, что отношение к нему является несправедливым. Я часто слышу об этом», – сказал он и спросил своих помощников, следует ли ему позволить Сноудену вернуться в США без риска судебного преследования. «Я услышал оба мнения. Одни называют его предателем, другие считают, что он подвергся гонениям», – заявил он после опроса.
Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, в 2013 г. передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве.