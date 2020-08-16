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Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что раздумывает о помиловании бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает агентство Reuters.

«Я возьму этот вопрос на контроль», – сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

До этого о возможности помилования Сноудена президент заявил в Белом доме в интервью газете New York Post 13 августа. «Многие считают, что отношение к нему является несправедливым. Я часто слышу об этом», – сказал он и спросил своих помощников, следует ли ему позволить Сноудену вернуться в США без риска судебного преследования. «Я услышал оба мнения. Одни называют его предателем, другие считают, что он подвергся гонениям», – заявил он после опроса.

«РИА Новости» связались с находящимся в отпуске адвокатом Анатолием Кучереной, который представляет интересы Сноудена в России. Он не думает, что у властей США могут возникнуть сложности в принятии решения о помиловании.

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«Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», – сказал Кучерена.

Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, в 2013 г. передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных