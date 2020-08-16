Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

До этого о возможности помилования Сноудена президент заявил в Белом доме в интервью газете New York Post 13 августа. «Многие считают, что отношение к нему является несправедливым. Я часто слышу об этом», – сказал он и спросил своих помощников, следует ли ему позволить Сноудену вернуться в США без риска судебного преследования. «Я услышал оба мнения. Одни называют его предателем, другие считают, что он подвергся гонениям», – заявил он после опроса.