Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что раздумывает о помиловании бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщает агентство Reuters.
«Я возьму этот вопрос на контроль», – сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
До этого о возможности помилования Сноудена президент заявил в Белом доме в интервью газете New York Post 13 августа. «Многие считают, что отношение к нему является несправедливым. Я часто слышу об этом», – сказал он и спросил своих помощников, следует ли ему позволить Сноудену вернуться в США без риска судебного преследования. «Я услышал оба мнения. Одни называют его предателем, другие считают, что он подвергся гонениям», – заявил он после опроса.
«РИА Новости» связались с находящимся в отпуске адвокатом Анатолием Кучереной, который представляет интересы Сноудена в России. Он не думает, что у властей США могут возникнуть сложности в принятии решения о помиловании.
«Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», – сказал Кучерена.
Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, в 2013 г. передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве.