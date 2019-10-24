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Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, которое опубликовано на YouTube.

Сноуден напомнил, что направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали его паспорт. В результате он оказался «заблокирован» в России. «Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», — поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран — США и России.

В интервью Сноуден также рассказал, что не испытывает любви к российским властям. «Я не выбирал быть здесь», — подчеркнул он, добавив, что открыто критиковал в Twitter российского президента и некоторые российские законы. Сноуден не исключил, что в какой-то момент Москва может отказать ему в продлении вида на жительство, который надо обновлять каждые три года. 

В то же время бывший сотрудник АНБ отметил, что у него не было другого варианта и он понимал, что его ждет, когда публиковал разоблачения. 

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену грозит смертная казнь. 

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Суд взыскал с платформы GoodGame 300 000 рублей в пользу КХЛ

Ведомости
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Мосгорсуд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 000 руб. в пользу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.  Причиной стало то, что один из пользователей GoodGame показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ. 

Кроме того, суд обязал владельца платформы ООО «Мидиан» прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ. 

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда 9 октября, оно было оставлено без изменений и уже вступило в силу. Ранее в России аналогичные иски прекращались до вынесения решения, поскольку площадки удаляли спорный контент, отмечает ТАСС.

GoodGame — российский сайт, посвященный компьютерному спорту. Начал работу 6 марта 2008 г. На данном ресурсе запущено регулярное вещание прямых видео- и радиотрансляций киберспортивных матчей. 

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AP: Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Ведомости
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Владимир Зеленский еще до вступления в должность президента Украины опасался возможного давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники. По данным агентства, Зеленский 7 мая — до своей инаугурации — собрал группу советников, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа.

AP отмечает, что заседание состоялось после звонка президента США Зеленскому 21 апреля, когда тот поздравил избранного лидера Украины с победой на выборах. Уточняется, что стенограмма этого разговора не была обнародована Белым домом.

В США в сентябре разгорелся политический скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Он начался с того, что СМИ со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что Трамп заставлял Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — в украинской нефтегазовой компании Burisma.

Белый дом на фоне этих сообщений опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины. Выяснилось, что Трамп действительно просил Зеленского обратить внимание на деятельность Байдена-младшего, но признаков давления не было.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
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«Росатом» опроверг информацию о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Ведомости
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Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов. «Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — говорится в заявлении компании, которое приводит «Интерфакс». 

По данным «Техснабэкспорта», обедненный уран, который ввозится в Россию, — это полезное сырье, используемое на российских обогатительных предприятиях. Он ввозится из-за рубежа не для захоронения, а на переработку до полезного обогащенного уранового продукта, который потом вывозится обратно за границу, подчеркнула компания. 

Транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности, добавила «дочка» «Росатома». 

Накануне российское отделение Greenpeace заявило, что западноевропейская компания Urenco в 2019 г. возобновила транспортировку в Россию так называемых урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау. По данным экологов, с 2019 по 2022 гг. планируется отправить в Россию 12 000 т (примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске (Свердловская область) уже поступило 3600 т этих отходов, говорится в сообщении. Greenpeace утверждает, что урановые «хвосты» являются радиоактивными и токсичными. 

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF

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Финансы
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«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Ведомости
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Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, на этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В ней содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. База продается в любом объеме, стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время.

Пресс-служба Сбербанка опровергла изданию новую утечку. Центробанк не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Политика
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Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ведомости
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Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Артема Шарко.

По словам юриста, родственник экс-сенатора арестован до 22 декабря. Следствие считает Беслана Арашукова соучастником в хищении газа на 30 млрд руб., уточнил адвокат.

Накануне был также задержан заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба — дядя Рауфа Арашукова. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен 25 октября.

Рауф Арашуков был задержан 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину отрицает. В тот же день, 30 января, был задержан и отец Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел

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Технологии
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Инвесторы блокчейн-платформы Дурова согласились подождать запуска проекта

Ведомости
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Инвесторы, вложившие средства в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), решили не требовать возвращения денег, несмотря на перенос запуска проекта. Об этом пишут РБК и Forbes со ссылкой на источники.

Команда TON ранее попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса запуска, который был запланирован на конец октября, до 30 апреля 2020 г. Это связано с иском американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая потребовала приостановить выпуск криптовалюты Gram. В случае отказа вкладчиков ждать еще полгода Дуров обещал вернуть им примерно 77% вложенных средств.

Как сообщает Forbes, инвесторы большинством голосов отказались требовать возврата средств и согласились подождать запуска блокчейн-платформы до конца апреля. Официально о решении инвесторов будет объявлено 24 октября, отметил собеседник издания.

Отказ вкладчиков требовать вложенные средства подтвердил источник PБК, близкий к Telegram. по его словам, решение ждать запуска проекта было принято практически единогласно.

SEC 12 октября сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram — это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
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Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на северо-востоке Сирии

Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи обсудил с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо ситуацию в Сирии, сообщило российское военное ведомство. В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

В ходе беседы Шойгу рассказал о планах российской военной полиции в ближайшее время расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны границы с Турцией, заявил министр. Проживающим там людям нет необходимости покидать свои дома, подчеркнул он.

Абдо в свою очередь поблагодарил Москву и лично президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа. Он пообещал оказывать всяческую помощь подразделениям российской военной полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились о прекращении турецкой военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они проконтролируют отвод Курдских освободительных сил на 30 км от границы. 23 октября полицейские и пограничники прибыли на север Сирии и приступили к выполнению своих обязанностей.

Технологии
Новости

Развлекательные каналы получат из бюджета 7 млрд рублей

Ведомости
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Правительство выделит развлекательным телеканалам второго мультиплекса субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, говорится в поправках в закон о федеральном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. В документах указано, что телеканалы могут получить 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Цифровой мультиплекс создан при переходе с аналогового на цифровое вещание. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет.

Ранее Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам получать субсидии на вещание. По данным ведомства, вещание в «цифре» для 10 телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они должны ежегодно платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.

Политика
Новости

ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине

Ведомости
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Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Защитники других фигурантов отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. находятся в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). По версии следствия, они вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Бизнес
Новости

FT: WeWork планирует сократить до 4000 рабочих мест

Ведомости
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Сеть коворкингов WeWork планирует сократить до 4000 сотрудников, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, WeWork сократит около 30% сотрудников. В компании работают порядка 14 000 человек. Около 1000 сокращений коснутся уборщиков, которых компания планирует перевести на аутсорсинг. FT уточняет, что это часть плана японской SoftBank, которая 22 октября получила контрольный пакет акций компании.

О возможных сокращениях работникам WeWork сообщил исполнительный директор SoftBank Марсело Клэр. По его словам, таким образом компания хочет увеличить прибыль. Сеть коворкингов планирует сосредоточиться на рынках США, Европы и Японии и будет уходить из других регионов, включая Китай, Индию и часть Латинской Америки, отмечает FT. В WeWork от комментариев отказались.

21 октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что компания отложила массовые сокращения сотрудников из-за нехватки денег на оплату выходных пособий. По данным источников Business Insider, работники компании пытаются выяснить, что делать с акциями WeWork после неудавшегося IPO. Многие сотрудники получали зарплату акциями.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности. Деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности и совет директоров одобрил сделку по продаже контрольного пакета SoftBank, сообщали WSJ и FT со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. SoftBank предоставит We Company (материнская компания WeWork) $6,5 млрд, из них $1,5 млрд – в виде инвестиции в капитал, которую японская компания планировала провести в следующем году, и $5 млрд – в виде кредита.

Экономика
Новости

Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет

Ведомости
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Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на экономическом форуме «Россия – Африка», передает ТАСС.

Причиной масштабного вывода капитала из страны стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ), считает Глазьев. По его словам, Африка тоже понесла большие потери из-за рекомендаций МВФ.

Для улучшения экономической ситуации Глазьев посоветовал опираться на собственные ключевые сферы – недра и инфраструктуру, а также иметь стратегические планы развития и возможность финансирования собственного развития. Он предложил африканским странам совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики.

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