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Сноуден решил получить гражданство России

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Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своем аккаунте в Twitter сообщил, что подал заявление на получение российского гражданства. 

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», — говорится в сообщении Сноудена. 

Сноуден отметил, что он и его жена остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые мы любим, включая свободу выражать свое мнение». Сноуден добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США и воссоединиться с семьей. 

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. 

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену может грозить смертная казнь.

Ранее по теме: Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных