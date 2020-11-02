Сноуден решил получить гражданство России
Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своем аккаунте в Twitter сообщил, что подал заявление на получение российского гражданства.
«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России», — говорится в сообщении Сноудена.
Сноуден отметил, что он и его жена остаются американцами и будут воспитывать своего ребенка «в духе американских ценностей», которые мы любим, включая свободу выражать свое мнение». Сноуден добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США и воссоединиться с семьей.
Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену может грозить смертная казнь.