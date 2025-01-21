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Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Фицо

Ведомости

Оппозиционные партии Словакии отозвали вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо и покинули заседание парламента, передает ТАЗ.

Это произошло в знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству. Предложение о вынесении вотума недоверия Фицо было отозвано, чтобы недопустить голосования в отстуствие оппозиционных сил.

Как пишет ТАЗ, закрытое заседание правительститва вызвало критику оппозиции. «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», – говорят оппозиционные силы.

Ранее сообщалось, что Фицо сообщал о том, что в его стране оппозиция готовится провести «майдан». Фицо заявил, что оппозиция «готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами».

14 января стало известно, что словацкая оппозиция намерена представить совместное предложение о выражении недоверия правительству Фицо. Согласно совместному заявлению партий, они «не позволят Фицо тащить Словакию куда-то в Москву», поскольку «у него нет на это мандата и это противоречит интересам граждан Словакии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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