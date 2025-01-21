Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Фицо
Оппозиционные партии Словакии отозвали вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо и покинули заседание парламента, передает ТАЗ.
Это произошло в знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству. Предложение о вынесении вотума недоверия Фицо было отозвано, чтобы недопустить голосования в отстуствие оппозиционных сил.
Как пишет ТАЗ, закрытое заседание правительститва вызвало критику оппозиции. «Премьер-министр боится обсуждать свои неудачи. Он не хочет, чтобы общественность знала, о чем мы говорим», – говорят оппозиционные силы.
Ранее сообщалось, что Фицо сообщал о том, что в его стране оппозиция готовится провести «майдан». Фицо заявил, что оппозиция «готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами».
14 января стало известно, что словацкая оппозиция намерена представить совместное предложение о выражении недоверия правительству Фицо. Согласно совместному заявлению партий, они «не позволят Фицо тащить Словакию куда-то в Москву», поскольку «у него нет на это мандата и это противоречит интересам граждан Словакии».