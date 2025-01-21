Словацкая оппозиция отозвала вотум недоверия правительству Фицо

Ранее сообщалось, что Фицо сообщал о том, что в его стране оппозиция готовится провести «майдан». Фицо заявил, что оппозиция «готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами».