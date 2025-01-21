Трамп лишил охраны бывшего советника по нацбезопасности Болтона

«Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения официальному лицу Корпуса стражей исламской революции Ирана в 2022 г. за попытку нанять киллера для нападения на меня. Эта угроза сохраняется до сих пор, что также подтверждается недавним арестом человека, пытавшегося организовать покушение на самого президента Трампа, – сказал Болтон. – Американцы сами могут судить, какой из президентов принял правильное решение».