Трамп лишил охраны бывшего советника по нацбезопасности Болтона
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил , что новый президент США Дональд Трамп снял с него охрану, передает телеканал CNN.
«Я разочарован, но не удивлен решением президента Трампа», – сказал Болтон в заявлении, предоставленном CNN.
Трамп распорядился лишить Болтона охраны Секретной службы всего через несколько часов после вступления в должность.
Болтон покинул администрацию Трампа в ноябре 2019 г. и нуждался в постоянной защите Секретной службы после ухода с должности из-за угроз со стороны Ирана. Трамп уже лишал его защиты после завершения первого срока своей администрации, но президент Джо Байден, когда стал президентом, восстановил ее.
«Несмотря на мою критику политики национальной безопасности президента Байдена, он всё же принял решение вновь предоставить мне защиту Секретной службы в 2021 г.», – отметил Болтон.
Угрозы политику начали поступать в связи с его позицией по Ирану. Он не скрывал, что рекомендовал американскому президенту более жесткие меры по отношению к Исламской республике и был сторонником смены власти в Иране.
«Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения официальному лицу Корпуса стражей исламской революции Ирана в 2022 г. за попытку нанять киллера для нападения на меня. Эта угроза сохраняется до сих пор, что также подтверждается недавним арестом человека, пытавшегося организовать покушение на самого президента Трампа, – сказал Болтон. – Американцы сами могут судить, какой из президентов принял правильное решение».
21 января Трамп также аннулировал доступ Болтона к секретной информации.
В августе 2022 г. министерство юстиции предъявило обвинения гражданину Ирана и члену Корпуса стражей исламской революции, обвиняя его в попытке организовать убийство Болтона.
Трамп уволил Болтона с поста советника еще в сентябре 2019.