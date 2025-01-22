FT: у Китая растут надежды на предотвращение торговой войны с США
Китайские власти готовились к худшему сценарию, а именно к моментальному вводу пошлин и тарифных ограничений прямо после инаугурации Дональда Трампа в США, но они получили «отсрочку на неделю». На этом фоне выросли надежды Китая на заключение сделки по предотвращению торговой войны между странами, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на политических экcпертов.
В частности, Трамп пока вместо ранее обещанных экспортных и импортных ограничений поручил провести расследование и представить доклад о положении дел в торговле между двумя странами. Как пишет издание, несмотря на склонность Трампа к неустойчивым заявлениям и быстрым изменениям курса, эти ранние шаги возродили надежду в Пекине на то, что переговоры могут быть возможны.
Более мягкий, чем ожидалось, «вступительный гамбит» Трампа в отношении Китая последовал за другими положительными сигналами. Глава Китая Си Цзиньпин направил самого высокопоставленного чиновника на инаугурацию США, а именно – вице-президента Хань Чжэна, который также встретился с представителями бизнес-элиты США, включая доверенное лицо Трампа – Илоном Маском. Си и Трамп также уже провели телефонный разговор в выходные перед инаугурацией, который президент США описал как «очень плодотворный».
Экономисты считают, что часть торговли Китая с США была перенаправлена через третьи страны, чтобы избежать тарифов после торговой войны во время первого срока Трампа. Американские чиновники должны сообщить о своих выводах 1 апреля. Но экономисты предупредили, что еще слишком рано быть уверенными в том, что торговый конфликт можно предотвратить. По их словам, в то время как Трамп казался более открытым для заключения сделок, его администрация была заполнена «китайскими ястребами» (политиками ярко настроенными на ужесточение отношений с КНР).
22 января официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в войне торговых пошлин между Китаем и США не будет. По его словам, Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде. США должны уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для экономического и торгового сотрудничества двух стран.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая.
10 ноября 2024 г. The Wall Street Journal сообщила, что, опасаясь тарифного барьера со стороны США, Пекин намерен использовать снижение пошлин и инвестиционные предложения, чтобы привлечь американских партнеров в Европе и Азии. По информации издания, чтобы компенсировать потенциальный урон от намерений республиканца по китайской экономике, руководство страны рассматривает планы по снижению тарифов, введению послаблений для получения китайских виз, привлечению китайских инвестиций и другим стимулам для американских союзников в Европе и Азии.