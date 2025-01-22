FT: у Китая растут надежды на предотвращение торговой войны с США

Экономисты считают, что часть торговли Китая с США была перенаправлена через третьи страны, чтобы избежать тарифов после торговой войны во время первого срока Трампа. Американские чиновники должны сообщить о своих выводах 1 апреля. Но экономисты предупредили, что еще слишком рано быть уверенными в том, что торговый конфликт можно предотвратить. По их словам, в то время как Трамп казался более открытым для заключения сделок, его администрация была заполнена «китайскими ястребами» (политиками ярко настроенными на ужесточение отношений с КНР).