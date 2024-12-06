Сторонник торговой войны с Китаем станет советником Трампа

Сторонник торговой войны с Китаем станет советником ТрампаДиректором НАСА планируется назначить близкого к Илону Маску миллиардера
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана, сообщил политик 4 декабря в своей социальной сети Truth Social. Другим решением Трампа стало назначение на должность старшего советника по торговле и производству Питера Наварро, который во время его первого президентства возглавлял Национальный совет по торговле и рекомендовал ужесточить таможенные барьеры, особенно против китайских товаров.
Айзекман дважды бывал в космосе – в 2021 г. он возглавил первую полностью гражданскую космическую миссию на чартерном рейсе SpaceX Илона Маска, а через три года командовал миссией Polaris Dawn, в которой экипаж астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос.
Кроме того, Айзекман – один из соучредителей компании Draken International, которая занимается предоставлением списанных из ВВС различных стран истребителей для тренировок ВВС множества государств. По данным Politico, Draken International нанимала отставных пилотов для обучения украинских летчиков применению истребителей F-16. Состояние Айзекмана, по подсчетам Forbes, оценивается в $1,8 млрд. Как пишет Reuters, выбор Трампом Айзекмана может быть связан с его близостью к основателю SpaceX Илону Маску.
Трамп намеренно проталкивает на руководящие должности представителей крупного бизнеса, чтобы перестроить работу правительства по законам корпоративного управления, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Маск, отмечает эксперт, выступает за развитие космической отрасли коммерческими компаниями, чтобы повысить ее экономическую эффективность. По словам члена-корреспондента Академии космонавтики Андрея Ионина, Айзекман – человек «абсолютно понятный» Маску. Он молодой, технически грамотный и быстро принимающий решения. «От него следует ожидать кардинального ускорения лунной программы США и решения силами НАСА вопросов в дальнем космосе, которые не решает Маск, – ядерной энергетики, биологической безопасности и др. Важно также, кто войдет в состав совета по космосу, который обычно возглавляет вице-президент США, говорит эксперт.
Новый старший советник по торговле и производству Наварро в первый срок Трампа занимал пост директора Национального совета по торговле. «Во время моего первого срока немногие были столь же эффективны и настойчивы, как Питер, в соблюдении двух моих священных правил: покупать американское, нанимать американцев», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, Наварро обладает большим опытом в Белом доме, а также обширными навыками политического анализа и работы со СМИ. По словам избранного президента, с Наварро «ужасно обошлось глубинное государство». Речь идет о тюремном сроке, который получил Наварро за отказ давать показания относительно штурма здания конгресса 6 января 2021 г. сторонниками Трампа с целью помешать утверждению результатов предыдущих президентских выборов. Наварро отсидел четыре месяца и вышел из тюрьмы в июле 2024 г.
Выбор Наварро своим советником по торговле означает, что Трамп и его администрация возобновят торговые войны с Китаем, ЕС и другими крупными экономиками мира, продолжает Васильев. По его словам, Наварро – один из главных адептов введения протекционистских мер для защиты национального рынка от международных конкурентов. Кроме того, он один из самых верных трампистов, заметил эксперт.
Торговые войны и экономические санкции станут одним из ключевых инструментов в проведении внешней политики США, соглашается ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Новая администрация Белого дома будет создавать барьеры на американской границе. Кто бы ни возглавлял экономический блок, он будет следовать генеральной линии по сдерживанию Китая, считает эксперт: «Для этого Вашингтон, вероятно, возобновить торговое противостояние с Мексикой, которая потенциально может стать воротами Китая на североамериканский рынок, а также повысит пошлины для ЕС и Индии».