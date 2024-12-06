Сторонник торговой войны с Китаем станет советником Трампа

Новый старший советник по торговле и производству Наварро в первый срок Трампа занимал пост директора Национального совета по торговле. «Во время моего первого срока немногие были столь же эффективны и настойчивы, как Питер, в соблюдении двух моих священных правил: покупать американское, нанимать американцев», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, Наварро обладает большим опытом в Белом доме, а также обширными навыками политического анализа и работы со СМИ. По словам избранного президента, с Наварро «ужасно обошлось глубинное государство». Речь идет о тюремном сроке, который получил Наварро за отказ давать показания относительно штурма здания конгресса 6 января 2021 г. сторонниками Трампа с целью помешать утверждению результатов предыдущих президентских выборов. Наварро отсидел четыре месяца и вышел из тюрьмы в июле 2024 г.