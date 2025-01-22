Профильный комитет Госдумы не поддержал проект о запрете курения на остановках
Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал законопроект, запрещающий курение на остановках и у подъездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение.
Согласно документу, в пояснительной записке к проекту нет сведений о том, что действующие запреты на курение табака или потребление никотиносодержащей продукции на отдельных территориях недостаточно эффективны. Отмечается также, что власти регионов имеют право вводить дополнительные ограничения таких действий или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.
В заключении указано, что при привлечении к административной ответственности людей, нарушивших предложенные дополнительные запреты, могут возникать сложности, связанные с установлением границ территорий, на которых курение запрещено.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 11 июля 2024 г. рядом депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенатором Вадимом Деньгиным. Инициатива предполагает расширение перечня мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции. Ограничение предлагалось распространить на территории остановок общественного транспорта и местность в пяти метрах от них, а также участки у входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах.