Профильный комитет Госдумы не поддержал проект о запрете курения на остановках

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 11 июля 2024 г. рядом депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенатором Вадимом Деньгиным. Инициатива предполагает расширение перечня мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции. Ограничение предлагалось распространить на территории остановок общественного транспорта и местность в пяти метрах от них, а также участки у входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах.