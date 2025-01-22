Путин предложил в январе 2025 года проиндексировать пенсии на 9,5%

22 января Путин проводит регулярное совещание по экономическим вопросам. Основными темами совещания обозначены обсуждение положения дел в отечественной экономике и ее основные тенденции, а также вопросы, которые имеют важное значение для поддержки деловой, инвестиционной активности в регионах и в России в целом.