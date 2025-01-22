Путин предложил в январе 2025 года проиндексировать пенсии на 9,5%
Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы в январе 2025 г. на 9,5%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин предложить проиндексировать пенсии уже в январе, исходя из фактическое инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Лидер России заявил, что считает правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию.
Президент также попросил правительство РФ в короткие сроки принять необходимые действия для реализации данного решения.
22 января Путин проводит регулярное совещание по экономическим вопросам. Основными темами совещания обозначены обсуждение положения дел в отечественной экономике и ее основные тенденции, а также вопросы, которые имеют важное значение для поддержки деловой, инвестиционной активности в регионах и в России в целом.