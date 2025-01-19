В Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий
Российский федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий в этом году, сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в комментарии «РИА Новости».
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил 28 декабря 2024 г., что страховые пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%.
Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.
Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из опубликованных Росстатом данных. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщала, что равительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год.
«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», – рассказала Стенякина.
С января стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 133,05 руб. до 142,76 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 8134,88 руб. до 8728,73 руб.