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В Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий

Ведомости

Российский федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий в этом году, сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в комментарии «РИА Новости».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил 28 декабря 2024 г., что страховые пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%.

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.

Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из опубликованных Росстатом данных. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщала, что равительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», – рассказала Стенякина.

С января стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 133,05 руб. до 142,76 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 8134,88 руб. до 8728,73 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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