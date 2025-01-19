В Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий

Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из опубликованных Росстатом данных. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщала, что равительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год.