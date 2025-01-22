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Захарова напомнила о недавних санкциях США для запрещавших пропаганду ЛГБТ стран

Ведомости

Представитель МИДа Мария Захарова напомнила о том, что недавно европейские страны, запрещавшие пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в посольствах, попадали под санкции США. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Представитель МИДа заявила, что госдеп США запретил посольствам в других странах вывешивать флаги движения ЛГБТ. Захарова подчеркнула, что нарушение правила грозит вплоть до увольнения сотрудника.

Она отметила, что сейчас соответствующие флаги вывешивают только страны Евросоюза. По ее мнению, они остались «один на один с созданными для них проблемами». 

21 января при вступлении в должность Трамп подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского.

Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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