Захарова напомнила о недавних санкциях США для запрещавших пропаганду ЛГБТ стран
Представитель МИДа Мария Захарова напомнила о том, что недавно европейские страны, запрещавшие пропаганду ЛГБТ
Представитель МИДа заявила, что госдеп США запретил посольствам в других странах вывешивать флаги движения ЛГБТ. Захарова подчеркнула, что нарушение правила грозит вплоть до увольнения сотрудника.
Она отметила, что сейчас соответствующие флаги вывешивают только страны Евросоюза. По ее мнению, они остались «один на один с созданными для них проблемами».
21 января при вступлении в должность Трамп подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского.
Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.