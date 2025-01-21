Трамп подписал указ, согласно которому в США признаются только два пола

В первый день с 20 января на должности президента США Трамп ведет активную работу. После 19:00 по местному времени (03:00 по мск 21 января) президент прибыл в Белый дом, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов. Он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г.. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.