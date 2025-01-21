Трамп подписал указ, согласно которому в США признаются только два пола
Президент США подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.
Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.
Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему. Соответственно, политика нового президента США будет способствовать защите прав женщин, используя точные формулировки и политику, которые признают, что женщины биологически являются женщинами, а мужчины – мужчинами.
В указе сказано, что в выдаваемых государством документах, удостоверяющих личность, включая паспорта и визы, точно указывался пол владельца.
В документе также прописано, что агентствам необходимо удалить всю информацию, которая может продвигать гендерную идеологию. Запрещено государственное финансирование таких идей и изменение пола медицинским путем.
Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.
После своей инаугурации Трамп уже заявлял, что в рамках политики «Америка прежде всего» на законодательном уровне вернет установку о существовании только двух биологических полов – мужского и женского.
В первый день с 20 января на должности президента США Трамп ведет активную работу. После 19:00 по местному времени (03:00 по мск 21 января) президент прибыл в Белый дом, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов. Он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г.. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.