Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Трамп подписал указ, согласно которому в США признаются только два пола

Ведомости

Президент США подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.

Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.

Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему. Соответственно, политика нового президента США будет способствовать защите прав женщин, используя точные формулировки и политику, которые признают, что женщины биологически являются женщинами, а мужчины – мужчинами.

В указе сказано, что в выдаваемых государством документах, удостоверяющих личность, включая паспорта и визы, точно указывался пол владельца.

В документе также прописано, что агентствам необходимо удалить всю информацию, которая может продвигать гендерную идеологию. Запрещено государственное финансирование таких идей и изменение пола медицинским путем.

Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

После своей инаугурации Трамп уже заявлял, что в рамках политики «Америка прежде всего» на законодательном уровне вернет установку о существовании только двух биологических полов – мужского и женского.

В первый день с 20 января на должности президента США Трамп ведет активную работу. После 19:00 по местному времени (03:00 по мск 21 января) президент прибыл в Белый дом, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов. Он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г.. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных