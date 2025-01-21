Песков: подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась
Подготовка телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не началась. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
20 января Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Президент РФ указал, что российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой администрацией страны, указал Путин.
В тот же день CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его вступления на президентский пост. Одной из целей разговора станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.
20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в закрытом помещении из-за низкой температуры в Вашингтоне.