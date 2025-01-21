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Песков: подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась

Ведомости

Подготовка телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не началась. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

20 января Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Президент РФ указал, что российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой администрацией страны, указал Путин.

Трамп поручил организовать разговор с Путиным в ближайшие дни после инаугурации

По информации CNN, он хочет обсудить проведение личной встречи в ближайшие месяцы

В тот же день CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его вступления на президентский пост. Одной из целей разговора станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.

20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в закрытом помещении из-за низкой температуры в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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