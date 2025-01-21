Песков: подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась

20 января Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Президент РФ указал, что российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Россия никогда не отвергала диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой администрацией страны, указал Путин.