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Между Россией и Литвой прекратил действовать договор о правовой помощи

Ведомости

Действие договора между Россией и Литвой о правовой помощи прекращено 21 января. Это следует из сообщения Министерства иностранных дел РФ, которое опубликовано на портале правовой информации.

«21 января 2025 г. прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 г.», – говорится в сообщении.

Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи. Продление соглашения должно было состояться 21 января 2025 г. 

В июне 2024 г. сейм Литвы решил денонсировать указанный договор с Россией. За проект закона о расторжении соглашения проголосовали 93 члена сейма, еще пять депутатов воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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