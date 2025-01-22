Между Россией и Литвой прекратил действовать договор о правовой помощи
Действие договора между Россией и Литвой о правовой помощи прекращено 21 января. Это следует из сообщения Министерства иностранных дел РФ, которое опубликовано на портале правовой информации.
«21 января 2025 г. прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 г.», – говорится в сообщении.
Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи. Продление соглашения должно было состояться 21 января 2025 г.
В июне 2024 г. сейм Литвы решил денонсировать указанный договор с Россией. За проект закона о расторжении соглашения проголосовали 93 члена сейма, еще пять депутатов воздержались.