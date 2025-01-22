Между Россией и Литвой прекратил действовать договор о правовой помощи

«21 января 2025 г. прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 г.», – говорится в сообщении.