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Хуситы освободили экипаж судна Galaxy Leader

Ведомости

Йеменские хуситы заявили, что освободили экипаж транспортного судна Galaxy Leader, который они захватили в ноябре 2023 г., сообщает Associated Press (AP).

AP передает, что этот шаг – последняя попытка снизить напряженность в регионе после прекращения огня в Газе. В сообщении также указано, что освобождение прошло при сотрудничестве с группировкой «Хамас», которая потребовала освободить членов экипажа, и при посредничестве Омана, который долгое время выступал посредником в переговорах с хуситами.

Представитель владельцев Galaxy Leader не давал комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Galaxy Leader был захвачен в 2023 г. из-за его связи с Израилем – судно принадлежит израильскому миллиардеру Аврааму «Рами» Унгару. В то же время хуситы начали кампанию по нападению на суда в международных водах, которая прекратилась только после недавнего прекращения огня в секторе Газа после заключения соглашения между Израилем и «Хамасом».

AP отмечает, что освобождение экипажа также может быть попыткой расположить к себе новую администрацию США перед возможным пересмотром статуса террористической организации, которым наделена группировка.

18 января йеменские хуситы атаковали здание минобороны Израиля в районе Яффо в Тель-Авиве. Операция прошла с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Хуситы заявили, что ракета поразила цель, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета была успешно сбита израильской ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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