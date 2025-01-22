Хуситы освободили экипаж судна Galaxy Leader
Йеменские хуситы заявили, что освободили экипаж транспортного судна Galaxy Leader, который они захватили в ноябре 2023 г., сообщает Associated Press (AP).
AP передает, что этот шаг – последняя попытка снизить напряженность в регионе после прекращения огня в Газе. В сообщении также указано, что освобождение прошло при сотрудничестве с группировкой «Хамас», которая потребовала освободить членов экипажа, и при посредничестве Омана, который долгое время выступал посредником в переговорах с хуситами.
Представитель владельцев Galaxy Leader не давал комментариев по поводу сложившейся ситуации.
Galaxy Leader был захвачен в 2023 г. из-за его связи с Израилем – судно принадлежит израильскому миллиардеру Аврааму «Рами» Унгару. В то же время хуситы начали кампанию по нападению на суда в международных водах, которая прекратилась только после недавнего прекращения огня в секторе Газа после заключения соглашения между Израилем и «Хамасом».
AP отмечает, что освобождение экипажа также может быть попыткой расположить к себе новую администрацию США перед возможным пересмотром статуса террористической организации, которым наделена группировка.
18 января йеменские хуситы атаковали здание минобороны Израиля в районе Яффо в Тель-Авиве. Операция прошла с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Хуситы заявили, что ракета поразила цель, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета была успешно сбита израильской ПВО.