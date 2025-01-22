Хуситы освободили экипаж судна Galaxy Leader

Galaxy Leader был захвачен в 2023 г. из-за его связи с Израилем – судно принадлежит израильскому миллиардеру Аврааму «Рами» Унгару. В то же время хуситы начали кампанию по нападению на суда в международных водах, которая прекратилась только после недавнего прекращения огня в секторе Газа после заключения соглашения между Израилем и «Хамасом».