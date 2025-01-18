Хуситы заявили о ракетном ударе по зданию минобороны Израиля
Йеменские хуситы атаковали здание минобороны Израиля в районе Яффо в Тель-Авиве, сообщил официальный спикер движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Йемена провели операцию «в оккупированном районе Яффо» с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Ракета поразила цель с высокой точностью, а системы перехвата не смогли ее перехватить, говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тем временем сообщила, что ракета была успешно сбита израильской ПВО, осколки упали в городах недалеко от Иерусалима, не причинив ущерба.
10 января представитель хуситов заявил о нанесении ударов по Тель-Авиву с помощью беспилотников. Армия Израиля в тот же день сообщила, что нанесла в ответ на атаки хуситов удар по Йемену.