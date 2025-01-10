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Армия Израиля нанесла удар по Йемену в ответ на атаки хуситов

Ведомости

Израильские силы ударили по ряду целей в Йемене в ответ на атаки со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армии напомнили, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди атакованных целей называются объекты военной инфраструктуры на территории электростанции Хизаз и в портах Ходейда и Рас-Иса на западном побережье.

10 января представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по Тель-Авиву с помощью беспилотников. 9 января ЦАХАЛ сообщила о перехвате над Средиземным морем дрона, запущенного с территории Йемена.

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Боевики также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.

5 января йеменский телеканал Al Masirah сообщал об авиаударах США и Великобритании по северной провинции Йемена Саада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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