Армия Израиля нанесла удар по Йемену в ответ на атаки хуситов
Израильские силы ударили по ряду целей в Йемене в ответ на атаки со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В армии напомнили, что хуситы неоднократно атаковали Израиль и его граждан, в том числе с помощью беспилотников и ракет класса «земля – земля». Среди атакованных целей называются объекты военной инфраструктуры на территории электростанции Хизаз и в портах Ходейда и Рас-Иса на западном побережье.
Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Боевики также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
5 января йеменский телеканал Al Masirah сообщал об авиаударах США и Великобритании по северной провинции Йемена Саада.