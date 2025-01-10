Армия Израиля нанесла удар по Йемену в ответ на атаки хуситов

Йеменские хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Боевики также атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне атак западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.