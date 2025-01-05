США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену

Хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за запуск баллистической ракеты по Израилю, передает The Times of Israel. По их данным, целью атаки 4 января была электростанция Орот Рабин. По данным Армии обороны Израиля, ракета была перехвачена до пересечения границ страны, но группировка утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».