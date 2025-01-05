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США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену

В МИД Ирана осудили атаку
Ведомости

Северная провинция Йемена Саада подверглась авиаударам США и Великобритании, МИД Ирана осудил атаку, передает йеменский телеканал Al Masirah.

По данным телеканала, британские и американские истребители нанесли три удара по территории провинции.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи «решительно осудил» авиаудары по инфраструктуре Йемена. Он назвал атаки США, Великобритании и Израиля на Йемен явным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, которое противоречит принципам международного права и Уставу ООН.

Хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за запуск баллистической ракеты по Израилю, передает The Times of Israel. По их данным, целью атаки 4 января была электростанция Орот Рабин. По данным Армии обороны Израиля, ракета была перехвачена до пересечения границ страны, но группировка утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».

Хуситы до этого нанесли удар по израильской электростанции в Яффо. Ракета поразила цель, заявил пресс-секретарь вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сариа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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