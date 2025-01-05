США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену

США и Великобритания нанесли авиаудары по ЙеменуВ МИД Ирана осудили атаку
Северная провинция Йемена Саада подверглась авиаударам США и Великобритании, МИД Ирана осудил атаку, передает йеменский телеканал Al Masirah.
По данным телеканала, британские и американские истребители нанесли три удара по территории провинции.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи «решительно осудил» авиаудары по инфраструктуре Йемена. Он назвал атаки США, Великобритании и Израиля на Йемен явным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, которое противоречит принципам международного права и Уставу ООН.
Хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за запуск баллистической ракеты по Израилю, передает The Times of Israel. По их данным, целью атаки 4 января была электростанция Орот Рабин. По данным Армии обороны Израиля, ракета была перехвачена до пересечения границ страны, но группировка утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».
Хуситы до этого нанесли удар по израильской электростанции в Яффо. Ракета поразила цель, заявил пресс-секретарь вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сариа.