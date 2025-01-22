Великобритания пообещала усилить слежку за передвижением российских кораблей
Великобритания усилит меры реагирования на передвижение военных кораблей и самолетов России на фоне слежки за российским исследовательским судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш, сообщает Reuters.
Несколько дней Великобритания вела слежку за российским кораблем «Янтарь». Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что судно якобы собирает разведывательную информацию.
Хили заявил, что Великобритания отправит самолеты для патрулирования и наблюдения, чтобы помочь НАТО в защите кабелей в Балтийском море, а также разместит передовую систему искусственного интеллекта для защиты подводной инфраструктуры.
«Мы усиливаем меры реагирования, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогут тайно действовать вблизи территории Великобритании или НАТО», – заявил министр.
Министр обороны добавил, что, учитывая активность «Янтаря», он изменил правила ведения боевых действий, чтобы позволить кораблям Королевского флота приблизиться и лучше отслеживать корабль, а также разрешил всплытие подводной лодки вблизи судна в качестве меры сдерживания.
Reuters сообщает, что «Янтарь» уже был замечен в водах Великобритании в ноябре 2024 г.
«Янтарь» - океанографическое исследовательское судно проекта 22010 разработки Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Предназначено для исследования Мирового океана и поисково-спасательных операций. В январе сообщалось, что «Янтарь» ищет в западной части Средиземного моря у берегов Алжира обломки затонувшего в декабре 2024 г. судна Ursa Major.