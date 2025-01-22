Британские военные выступили против быстрого прекращения конфликта на Украине
Высокопоставленные военные Великобритании выступили против идеи президента США Дональда Трампа о скорейшем урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщает газета Times со ссылкой представителей Британской армии.
Высокопоставленный представитель военных сил Великобритании рассказал Times о своих опасениях, что прекращение военных действий позволит Кремлю вступить в сговор с «новой осью агрессоров», а также перестроить свои вооруженные силы.
«Осью агрессоров» военные считают на данный момент страны, которые сотрудничают с Россией – Китай, Иран и Северную Корею. По мнению британских офицеров, станы сплотились в некоторый союз.
Офицер Британской армии, командующий сухопутными войсками, Майк Элвисс считает, что по прекращении огня может начаться гонка по воссозданию бронетанковых войск, потому что, по его мнению, страны готовятся к следующей войне. Свои догадки он высказал на Международной конференции по бронетехнике в Фарнборо.
Трамп намерен закончить военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшие 100 дней после своей инаугурации, но его союзники обеспокоены тем, что Киев сейчас находится в недостаточно выгодной позиции для начала переговоров. При нынешних обстоятельствах переговоры будут в пользу России и приведут к потере Украиной значительной части своей территории, передает Times.
22 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что контакт президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласован, но Россия готовится к нему. 21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых санкций против России, если Путин не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.