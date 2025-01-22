Британские военные выступили против быстрого прекращения конфликта на Украине

Трамп намерен закончить военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшие 100 дней после своей инаугурации, но его союзники обеспокоены тем, что Киев сейчас находится в недостаточно выгодной позиции для начала переговоров. При нынешних обстоятельствах переговоры будут в пользу России и приведут к потере Украиной значительной части своей территории, передает Times.