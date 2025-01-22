Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Британские военные выступили против быстрого прекращения конфликта на Украине

Ведомости

Высокопоставленные военные Великобритании выступили против идеи президента США Дональда Трампа о скорейшем урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщает газета Times со ссылкой представителей Британской армии.

Высокопоставленный представитель военных сил Великобритании рассказал Times о своих опасениях, что прекращение военных действий позволит Кремлю вступить в сговор с «новой осью агрессоров», а также перестроить свои вооруженные силы.

«Осью агрессоров» военные считают на данный момент страны, которые сотрудничают с Россией – Китай, Иран и Северную Корею. По мнению британских офицеров, станы сплотились в некоторый союз.

Офицер Британской армии, командующий сухопутными войсками, Майк Элвисс считает, что по прекращении огня может начаться гонка по воссозданию бронетанковых войск, потому что, по его мнению, страны готовятся к следующей войне. Свои догадки он высказал на Международной конференции по бронетехнике в Фарнборо.

Трамп намерен закончить военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшие 100 дней после своей инаугурации, но его союзники обеспокоены тем, что Киев сейчас находится в недостаточно выгодной позиции для начала переговоров. При нынешних обстоятельствах переговоры будут в пользу России и приведут к потере Украиной значительной части своей территории, передает Times.

22 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что контакт президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласован, но Россия готовится к нему. 21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых санкций против России, если Путин не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных