Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп дал спецпосланнику по Украине Келлогу 100 дней на завершение конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».

«Скорее, они говорят, что роль Келлога в качестве спецпосланника на Украине, назначенного на фоне череды подобных назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно», – говорится в материале.

Отмечается, что Келлог в качестве спецпредставителя Трампа по Украине будет консультировать его по вопросам переговоров, но «неясно, насколько Трамп нуждается в его советах». По словам экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп говорил, что ему нравится Келлог, потому что он «никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю».

Бывшие коллеги Келлога считают, что его военный опыт может пригодиться Трампу, который взвешивает последствия предоставления помощи Украине или отказа в этом вопросе. Обращается внимание на то, Келлог никогда не работал дипломатом, и, «судя по его опыту в Белом доме, он не будет участвовать в реальных переговорах с Россией».

«Трамп наслаждается его обществом и считает его преданным до мозга костей парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого политического влияния», – сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности, работавший с Келлогом в администрации Трампа.

20 января, в день инаугурации Трампа, Путин поздравил его с вступлением в должность, а также заявил, что задача урегулирования украинского конфликта заключается не в достижении временного перемирия, которое станет «передышкой для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта», а в установлении долгосрочного мира, основанного на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время. При этом он не исключил введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных