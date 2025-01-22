Трамп дал спецпосланнику по Украине Келлогу 100 дней на завершение конфликта

Отмечается, что Келлог в качестве спецпредставителя Трампа по Украине будет консультировать его по вопросам переговоров, но «неясно, насколько Трамп нуждается в его советах». По словам экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп говорил, что ему нравится Келлог, потому что он «никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю».