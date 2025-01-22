Трамп дал спецпосланнику по Украине Келлогу 100 дней на завершение конфликта
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание отмечает, что в способность Келлога урегулировать конфликт за это время «почти никто не верит, особенно русские».
«Скорее, они говорят, что роль Келлога в качестве спецпосланника на Украине, назначенного на фоне череды подобных назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно», – говорится в материале.
Отмечается, что Келлог в качестве спецпредставителя Трампа по Украине будет консультировать его по вопросам переговоров, но «неясно, насколько Трамп нуждается в его советах». По словам экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп говорил, что ему нравится Келлог, потому что он «никогда не высказывает своего мнения, если я его не спрашиваю».
Бывшие коллеги Келлога считают, что его военный опыт может пригодиться Трампу, который взвешивает последствия предоставления помощи Украине или отказа в этом вопросе. Обращается внимание на то, Келлог никогда не работал дипломатом, и, «судя по его опыту в Белом доме, он не будет участвовать в реальных переговорах с Россией».
«Трамп наслаждается его обществом и считает его преданным до мозга костей парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого политического влияния», – сказал один из бывших сотрудников Совета национальной безопасности, работавший с Келлогом в администрации Трампа.
20 января, в день инаугурации Трампа, Путин поздравил его с вступлением в должность, а также заявил, что задача урегулирования украинского конфликта заключается не в достижении временного перемирия, которое станет «передышкой для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта», а в установлении долгосрочного мира, основанного на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с Путиным в любое подходящее для него время. При этом он не исключил введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.