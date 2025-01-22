Трамп допустил новые санкции против РФ и заявил о готовности встречи с Путиным

Трамп допустил новые санкции против РФ и заявил о готовности встречи с ПутинымСША при этом изучают вопрос продолжения поставок оружия Киеву
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Санкции против России
Трамп не исключил введение дополнительных санкций против России, в том случае, Москва откажется от переговоров по разрешению украинского конфликта. Отвечая вопрос, введет ли он новые санкции против России, если правительство РФ откажется сесть за стол переговоров, Трамп ответил: «Вполне возможно».
Трамп также заявил, что готов встретиться с российским Президентом Владимиром Путиным, когда тот захочет.
«В любое время, когда он хочет», – заявил он когда его спросили о сроках возможной встречи с российским лидером .
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.
Кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент не исключил возможности ужесточения санкций против России. По словам Пескова, было бы странно, если бы Бессент не поддержал решения своего президента – ему бы пришлось уйти в отставку.
Поддержка Украины
Трамп в ходе разговора с журналистами заявил, что рассмотрит вопрос о том, будет ли США отправлять дополнительное вооружение Украине.
«Мы рассмотрим это, – сказал Трамп, когда его спросили будут ли он отправлять Украине военную помощь. – Мы разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Очень скоро будем говорить с президентом Путиным, и посмотрим, как все сложится».
Администрация Байдена в последние месяцы работала над тем, чтобы передать Украине как можно больше оружия на случай если Трамп решить отменить и не отправлять значительную часть из оставшихся нерастраченными $61 млрд, выделенных конгрессом в 2024 г.
«Президент Зеленский хотел бы мира. Он мне серьезно сказал, что хотел бы мира, но для для танго нужны двое. Посмотрим, что будет», – добавил он.
Трамп также рассказал, что поднимал вопрос урегулирования конфликта на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином в из недавнем телефонном разговоре .
«Я сказал, что он должен помочь урегулировать этот вопрос, – сказал американский президент. – У него много власти, как и у нас. Я сказал, что он должен помочь решить это. Мы обсудили это».
Трамп также раскритиковал Европейский союз за недостаточные расходы на поддержку обороны Украины.
«Одно я точно знаю: Европейский Союз должен платить гораздо больше, чем он платит, потому что при Байдене, мы вложились на $200 млрд больше. Но на них это (конфликт) влияет больше, чем на нас, – объяснил он. – между нами океан, правильно?… Мы что, идиоты? Наверное, да, потому что они, должно быть, так думают. Но Европейский Союз сильно нас использует в торговле, и сейчас они пользуются нами, как всегда, если бы я не вмешался».
Трамп добавил, что члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до 5% ВВП.
Пошлины на китайские товары
Трамп сообщил, что его команда обсуждает введение 10%-го тарифов на китайские товары, и что они могут вступить в силу уже 1 февраля.
«Мы говорим о 10%-х тарифах для Китая из-за того, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду, – сказал он. – «Вероятно, 1 февраля – это дата, которую мы рассматриваем», – добавил он.
Трамп повторил, что его команда также обсуждает тариф, приблизительно 25%, на Мексику и Канаду, которые могут быть введены уже в феврале.
Более того, Трамп пригрозил тарифами ЕС.
«Китай – нарушитель, но Европейский Союз относится к нам очень, очень плохо, – сказал он. – Они не берут наши автомобили. Они не берут наши сельскохозяйственные продукты. По сути, они покупают очень мало. У нас дефицит в $350 млрд с Европейским союзом. Они относятся к нам очень, очень плохо. Так что их ждут тарифы. Это единственный способ вернуть свое. Это единственный способ добиться справедливости. Вы не сможете добиться справедливости, если этого не сделаете».
20 января Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в закрытом помещении из-за низкой температуры в Вашингтоне.