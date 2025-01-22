Трамп допустил новые санкции против РФ и заявил о готовности встречи с Путиным

«Одно я точно знаю: Европейский Союз должен платить гораздо больше, чем он платит, потому что при Байдене, мы вложились на $200 млрд больше. Но на них это (конфликт) влияет больше, чем на нас, – объяснил он. – между нами океан, правильно?… Мы что, идиоты? Наверное, да, потому что они, должно быть, так думают. Но Европейский Союз сильно нас использует в торговле, и сейчас они пользуются нами, как всегда, если бы я не вмешался».