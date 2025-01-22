Зачем Путин и Си говорили после инаугурации Трампа

Зачем Путин и Си говорили после инаугурации ТрампаБаланс сил в треугольнике КНР – Россия – США может беспокоить Китай, считает эксперт
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Это событие произошло на следующий день после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, который 17 января говорил по телефону с Си и среди прочего обсуждал с ним украинский конфликт. Позже помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что китайский лидер «в общих чертах проинформировал» о разговоре президента России.
Замкнуть цикл общения лидеров трех великих держав, по идее, должен разговор Трампа с Путиным, что, по словам американского лидера, «может произойти очень скоро» (на момент отправки номера в печать он не состоялся. – «Ведомости»). Впрочем, Ушаков настаивает, что в этом контексте «пока никаких выходов [из Вашингтона] не было», несмотря на то что есть «много сигналов», а Москва готова к «серьезному диалогу». Последний разговор президентов России и США состоялся в феврале 2022 г., до начала спецоперации на Украине.
Известно, что лидеры России и Китая говорили о том, как их странам выстраивать отношения с США с учетом прихода к власти Трампа, с которым они хотят взаимодействовать на основе равноправия. Но, по словам Ушакова, разговор лидеров России и КНР «не был приурочен к инаугурации Трампа, так как договоренность о контакте была достигнута еще в декабре» 2024 г. Кроме того, по словам Ушакова, Путин и Си успели обсудить и украинский конфликт, и ситуацию на Ближнем Востоке (после перемирия Израиля и «Хамас» и падения в Сирии режима Башара Асада), и обстановку на Корейском полуострове.
Путин и Си начали свои речи в обращении друг к другу традиционно с подчеркнутых любезностей – со слов «дорогой друг» (если быть точным, то с китайского перевод слов Си означает «старый друг». – «Ведомости»). Выступавший первым Си сразу отметил, что их виртуальная встреча проходит накануне главного для китайцев праздника – китайского Нового года (или праздника весны), который в 2025 г. выпадает на 29 января. Позже Путин поздравил с наступающим и председателя КНР, и дружественный китайский народ, пожелав «удачи в десяти тысячах дел» (буквальный перевод китайских иероглифов из фразеологизма, который означает по смыслу «всего наилучшего». – «Ведомости»).
Си напомнил об общей истории: в 2025 г. исполняется 80 лет «победе китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам» и столько же – победе СССР в Великой Отечественной и Второй мировой, а также созданию ООН. Китай и Россия, по его словам, должны «совместно защищать ооноцентричную международную систему» и отстаивать Победу.
Ушаков позже рассказал, что Путин в ходе беседы получил приглашение на празднование в Пекине в сентябре окончания Второй мировой войны, а Си, соответственно, на День Победы в Москве 9 мая. При этом традиция отмечания упомянутого события имеет в КНР не такие давние корни – всего лишь с 2015 г. А сам конфликт с Японией там отсчитывают с 1931 г., с момента оккупации Маньчжурии (при этом на материке тогда правили националисты из Гоминьдана).
«В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений», – заверял Си. Путин подхватил дружеский тон с самого начала. «Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», – сказал он.
В Китае все время после избрания Трампа то и дело на разных уровнях возникают опасения, что Россия может начать движение в сторону США, полагает главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. В том числе этому способствовали заявления нового американского президента о его желании разрешить украинский конфликт.
Это, с точки зрения китайцев, может в теории послужить своеобразному потеплению между Россией и США и в конечном счете оставить их страну «в одиночестве» в этом треугольнике. Например, еще во время ежегодной сессии клуба «Валдай» в ноябре 2024 г. китайский эксперт напрямую задал Путину такой вопрос, напоминает Лексютина. И вероятно, подобные опасения затрагивались в ходе нынешнего разговора, а Путин, как и тогда, снова заверил, что отношения России и Китая устойчивы, говорит эксперт.
Кроме того, Путин отметил, что странам, «несмотря на негативное воздействие извне, удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле»: товарооборот в 2024 г., согласно китайской статистике, составил $245 млрд с годовым ростом около 2%, Россия же насчитала пока за 11 месяцев более $220 млрд оборота и плюс 7% роста в годовом выражении. КНР – главный торговый партнер Москвы и крупнейший потребитель российских энергоресурсов, в частности нефти и газа. Путин упомянул и о развитии отношений двух стран в других сферах: растут встречные туристические потоки (по словам Ушакова, в 2024 г. общий показатель достиг более 2 млн человек, при этом до пандемии примерно столько путешествовало только из Китая в Россию. – «Ведомости»), а также спортивные и образовательные обмены. Путин и Си говорили о развитии транспортного сообщения, наращивании грузоперевозок и развитии Северного морского пути.
Наконец, Россия, согласно китайской трактовке разговора, снова высказалась за то, чтобы считать Тайвань неотъемлемой частью Китая, и «решительно выступила» против любых форм его независимости. Обсуждалась и работа в Шанхайской организации сотрудничества, где в 2025 г. председательствует Китай.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина