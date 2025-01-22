Зачем Путин и Си говорили после инаугурации Трампа

Известно, что лидеры России и Китая говорили о том, как их странам выстраивать отношения с США с учетом прихода к власти Трампа, с которым они хотят взаимодействовать на основе равноправия. Но, по словам Ушакова, разговор лидеров России и КНР «не был приурочен к инаугурации Трампа, так как договоренность о контакте была достигнута еще в декабре» 2024 г. Кроме того, по словам Ушакова, Путин и Си успели обсудить и украинский конфликт, и ситуацию на Ближнем Востоке (после перемирия Израиля и «Хамас» и падения в Сирии режима Башара Асада), и обстановку на Корейском полуострове.