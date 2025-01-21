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Как СМИ отреагировали на переговоры Путина и Си после инаугурации Трампа

Западные издания указали на укрепление связей между Россией и Китаем
Максим Цуланов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

21 января президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Диалог состоялся на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа – республиканец выступает за завершение боевых действий на Украине и переговоры с Путиным, а также предлагает создать стратегический канал связи между США и Китаем для поддержания регулярных контактов по основным вопросам. Российский и китайский лидеры, в свою очередь, поздравили Трампа с победой на выборах.

«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на переговоры Путина и Си, продлившиеся всего около полутора часов. 

«Трамп ранее пригрозил ввести пошлины и другие меры против КНР. Он также намекнул на способы, с помощью которых две конкурирующие державы могли бы сотрудничать по таким вопросам, как региональные конфликты и ограничение экспорта веществ, используемых при производстве фентанила. Хотя ни Путин, ни Си не упомянули Трампа напрямую в показанном по телевидению фрагменте своего разговора, Кремль заявил, что они затронули возможные контакты с новой администрацией США».

«Россия и Китай все чаще находят общую геополитическую причину. Си призвал к переговорам о прекращении боевых действий на Украине и обвинил США в разжигании конфликта поставками оружия Киеву, который также заявляет о готовности искать переговорное решение, которое будет уважать его интересы. Трамп говорил, что будет жестким с КНР и поговорит с Путиным о прекращении боев на Украине».

«Лидеры обеих стран объявили о «дружбе без границ» всего за несколько недель до начала боевых действий на Украине. С тех пор Китай стал для Москвы «дипломатическим и экономическим спасательным кругом» на фоне масштабных санкций США и союзников. Российские и китайские лидеры пообещали активизировать сотрудничество против «сдерживания» США и добиваться большей роли Глобального Юга на мировой арене».

«Китай стремится позиционировать себя как нейтральную сторону в ходе почти трехлетнего конфликта. Но он остается близким политическим и экономическим партнером Москвы и никогда не осуждал действия России, что привело к тому, что некоторые члены НАТО назвали Пекин «пособником» конфликта».

«Китай стал крупным покупателем российской нефти и газа, а также источником ключевых технологий на фоне масштабных западных санкций против Москвы. В телефонном разговоре с Си президент России подчеркнул, что российско-китайские отношения основаны на общих интересах, равенстве и взаимной выгоде, отметив, что они «не зависят от внутренних политических факторов и текущей международной обстановки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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