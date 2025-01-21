Как СМИ отреагировали на переговоры Путина и Си после инаугурации Трампа

Как СМИ отреагировали на переговоры Путина и Си после инаугурации ТрампаЗападные издания указали на укрепление связей между Россией и Китаем
21 января президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Диалог состоялся на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа – республиканец выступает за завершение боевых действий на Украине и переговоры с Путиным, а также предлагает создать стратегический канал связи между США и Китаем для поддержания регулярных контактов по основным вопросам. Российский и китайский лидеры, в свою очередь, поздравили Трампа с победой на выборах.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на переговоры Путина и Си, продлившиеся всего около полутора часов.
«Трамп ранее пригрозил ввести пошлины и другие меры против КНР. Он также намекнул на способы, с помощью которых две конкурирующие державы могли бы сотрудничать по таким вопросам, как региональные конфликты и ограничение экспорта веществ, используемых при производстве фентанила. Хотя ни Путин, ни Си не упомянули Трампа напрямую в показанном по телевидению фрагменте своего разговора, Кремль заявил, что они затронули возможные контакты с новой администрацией США».
«Россия и Китай все чаще находят общую геополитическую причину. Си призвал к переговорам о прекращении боевых действий на Украине и обвинил США в разжигании конфликта поставками оружия Киеву, который также заявляет о готовности искать переговорное решение, которое будет уважать его интересы. Трамп говорил, что будет жестким с КНР и поговорит с Путиным о прекращении боев на Украине».
«Лидеры обеих стран объявили о «дружбе без границ» всего за несколько недель до начала боевых действий на Украине. С тех пор Китай стал для Москвы «дипломатическим и экономическим спасательным кругом» на фоне масштабных санкций США и союзников. Российские и китайские лидеры пообещали активизировать сотрудничество против «сдерживания» США и добиваться большей роли Глобального Юга на мировой арене».
«Китай стремится позиционировать себя как нейтральную сторону в ходе почти трехлетнего конфликта. Но он остается близким политическим и экономическим партнером Москвы и никогда не осуждал действия России, что привело к тому, что некоторые члены НАТО назвали Пекин «пособником» конфликта».
«Китай стал крупным покупателем российской нефти и газа, а также источником ключевых технологий на фоне масштабных западных санкций против Москвы. В телефонном разговоре с Си президент России подчеркнул, что российско-китайские отношения основаны на общих интересах, равенстве и взаимной выгоде, отметив, что они «не зависят от внутренних политических факторов и текущей международной обстановки».