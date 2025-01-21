Как СМИ отреагировали на переговоры Путина и Си после инаугурации Трампа

«Трамп ранее пригрозил ввести пошлины и другие меры против КНР. Он также намекнул на способы, с помощью которых две конкурирующие державы могли бы сотрудничать по таким вопросам, как региональные конфликты и ограничение экспорта веществ, используемых при производстве фентанила. Хотя ни Путин, ни Си не упомянули Трампа напрямую в показанном по телевидению фрагменте своего разговора, Кремль заявил, что они затронули возможные контакты с новой администрацией США».