Слуцкий: Россия не собирается идти на уступки касательно конфликта на Украине
Россия не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами касательно конфликта на Украине, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает «РИА Новости».
Он подчеркнул, что президент России Владимир путин готов к диалогу, но к диалогу «диалогу взаимоуважительному и равноправному».
«Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе», – также обозначил Слуцкий. При этом глава комитета Госдумы по международном делам считает, что президент США Дональд Трамп не предлагает конкретных действий по завершению конфликта на Украине.
«Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки"», – заявил Слуцкий.
Ранее президент США призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.
Трамп, который вступил в должность 20 января, в своей предвыборной программе не раз упоминал о том, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.