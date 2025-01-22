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Слуцкий: Россия не собирается идти на уступки касательно конфликта на Украине

Ведомости

Россия не собирается идти на уступки и жертвовать своими интересами касательно конфликта на Украине, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что президент России Владимир путин готов к диалогу, но к диалогу «диалогу взаимоуважительному и равноправному».

«Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе», – также обозначил Слуцкий. При этом глава комитета Госдумы по международном делам считает, что президент США Дональд Трамп не предлагает конкретных действий по завершению конфликта на Украине.

«Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои "сделки"», – заявил Слуцкий.

Ранее президент США призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Он также пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.

Трамп, который вступил в должность 20 января, в своей предвыборной программе не раз упоминал о том, что сможет закончить военные действия между Россией и Украиной за один день, но сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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