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МИД Польши: из США могут быть депортированы несколько тысяч поляков

Ведомости

Несколько тысяч поляков могут пострадать от депортации из США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает радиостанция RMF FM.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польские консульства в США должны быть готовы к работе в случае массовой депортации нелегальных мигрантов, о которой объявил новый президент США Дональд Трамп. Тем, кто не имеет легального разрешения на пребывание в США, министерство рекомендует вернуться в Польшу.

По словам Бартошевского, все, кто испытывает какие-либо опасения, должны обращаться за помощью в консульства. По данным министерства иностранных дел, консульские учреждения в США готовы выдать документы, которые позволят безопасно вернуться в Польшу. В частности, дополнительное консульское дежурство началось в Чикаго.

«Мы поможем нашим гражданам попасть в страну. Мы очень рады, мы призываем всех польских граждан приезжать в страну и работать здесь, потому что безработицы практически нет», – заявил Бартошевский.

20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он подписал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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