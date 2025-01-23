МИД Польши: из США могут быть депортированы несколько тысяч поляков

20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он подписал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.