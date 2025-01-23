МИД Польши: из США могут быть депортированы несколько тысяч поляков
Несколько тысяч поляков могут пострадать от депортации из США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает радиостанция RMF FM.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польские консульства в США должны быть готовы к работе в случае массовой депортации нелегальных мигрантов, о которой объявил новый президент США Дональд Трамп. Тем, кто не имеет легального разрешения на пребывание в США, министерство рекомендует вернуться в Польшу.
По словам Бартошевского, все, кто испытывает какие-либо опасения, должны обращаться за помощью в консульства. По данным министерства иностранных дел, консульские учреждения в США готовы выдать документы, которые позволят безопасно вернуться в Польшу. В частности, дополнительное консульское дежурство началось в Чикаго.
«Мы поможем нашим гражданам попасть в страну. Мы очень рады, мы призываем всех польских граждан приезжать в страну и работать здесь, потому что безработицы практически нет», – заявил Бартошевский.
20 января Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он подписал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда.