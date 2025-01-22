Reuters: США отправят на границу с Мексикой еще 1500 военнослужащих
Вооруженные силы США отправят еще 1500 военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Он не уточнил, когда именно будут отправлены войска.
Военные присоединятся к 2200 военнослужащим действующей армии и тысячам военнослужащих Национальной гвардии, которые уже находятся на границе, уточняет Reuters.
В указе президента США Дональда Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов».
«В течение 90 дней главы министерства обороны и министерства внутренней безопасности должны будут сообщить, требуется ли принятие дополнительных мер, включая использование Закона о восстании 1807 г.», – говорится в указе. Закон о восстании 1807 г. позволяет президенту США использовать вооруженные силы для подавления внутренних восстаний и в прошлом применялся для подавления гражданских беспорядков.
Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда. Сразу после вступления в должность президента Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южном рубеже страны и распорядился закрыть основные пункты пропуска. Находившиеся в этот момент на границе мигранты не смогли въехать в Соединенные Штаты.
После инаугурации Трампа Белый дом заявил, что вооруженные силы США теперь будут обеспечивать безопасность границы рядом с Мексикой. Трамп также начнет процесс признания наркокартелей из Мексики террористическими организациями. Кроме того, минюст США будет добиваться смертной казни за преступления, совершенные в том числе против сотрудников правоохранительных органов.