Reuters: США отправят на границу с Мексикой еще 1500 военнослужащих

После инаугурации Трампа Белый дом заявил, что вооруженные силы США теперь будут обеспечивать безопасность границы рядом с Мексикой. Трамп также начнет процесс признания наркокартелей из Мексики террористическими организациями. Кроме того, минюст США будет добиваться смертной казни за преступления, совершенные в том числе против сотрудников правоохранительных органов.