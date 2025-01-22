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Reuters: США отправят на границу с Мексикой еще 1500 военнослужащих

Ведомости

Вооруженные силы США отправят еще 1500 военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Он не уточнил, когда именно будут отправлены войска.

Военные присоединятся к 2200 военнослужащим действующей армии и тысячам военнослужащих Национальной гвардии, которые уже находятся на границе, уточняет Reuters.

В указе президента США Дональда Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов».

«В течение 90 дней главы министерства обороны и министерства внутренней безопасности должны будут сообщить, требуется ли принятие дополнительных мер, включая использование Закона о восстании 1807 г.», – говорится в указе. Закон о восстании 1807 г. позволяет президенту США использовать вооруженные силы для подавления внутренних восстаний и в прошлом применялся для подавления гражданских беспорядков.

Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда. Сразу после вступления в должность президента Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южном рубеже страны и распорядился закрыть основные пункты пропуска. Находившиеся в этот момент на границе мигранты не смогли въехать в Соединенные Штаты.

После инаугурации Трампа Белый дом заявил, что вооруженные силы США теперь будут обеспечивать безопасность границы рядом с Мексикой. Трамп также начнет процесс признания наркокартелей из Мексики террористическими организациями. Кроме того, минюст США будет добиваться смертной казни за преступления, совершенные в том числе против сотрудников правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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