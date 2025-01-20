Трамп поручил госдепартаменту реализовывать политику «Америка прежде всего»
Президент США Дональд Трамп дал поручение госдепартаменту активно внедрять принципы политики «Америка прежде всего». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Согласно документу, ключевые положения новой повестки направлены на укрепление экономического лидерства Соединенных Штатов, усиление национальной безопасности и продвижение американских интересов на международной арене. Среди прочего предполагается модернизация вооруженных сил, ужесточение миграционной политики и поддержка крупных инфраструктурных проектов внутри страны.
Трамп заявил, что с началом его президентства прекратится предоставление убежища нелегальным мигрантам, пересекшим границу со стороны Мексики. Вооруженные силы США теперь будут обеспечивать безопасность границы рядом с этой страной.
Трамп начнет процесс признания наркокартелей из Мексики террористическими организациями. Кроме того, минюст США будет добавиться смертной казни за преступления, совершенные в том числе против сотрудников правоохранительных органов.
В рамках политики «Америка прежде всего» США выйдут из Парижского соглашения по климату. Трамп объявит чрезвычайное положение в области энергетики и использует все ресурсы для строения энергетической инфраструктуры.
Также новый президент США «вернет» американские ценности и на законном уровне установит, что существует только два биологических пола – мужской и женский.
Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. Многие пункты из политики «Америка прежде всего» были озвучены в ходе его инаугурационной речи. В частности, Трамп объявил, что с его приходом в Белым дом, США ждет наступление «золотого века». «Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США.