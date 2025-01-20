Трамп поручил госдепартаменту реализовывать политику «Америка прежде всего»

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. Многие пункты из политики «Америка прежде всего» были озвучены в ходе его инаугурационной речи. В частности, Трамп объявил, что с его приходом в Белым дом, США ждет наступление «золотого века». «Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США.