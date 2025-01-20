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Трамп поручил госдепартаменту реализовывать политику «Америка прежде всего»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп дал поручение госдепартаменту активно внедрять принципы политики «Америка прежде всего». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно документу, ключевые положения новой повестки направлены на укрепление экономического лидерства Соединенных Штатов, усиление национальной безопасности и продвижение американских интересов на международной арене. Среди прочего предполагается модернизация вооруженных сил, ужесточение миграционной политики и поддержка крупных инфраструктурных проектов внутри страны.

Трамп заявил, что с началом его президентства прекратится предоставление убежища нелегальным мигрантам, пересекшим границу со стороны Мексики. Вооруженные силы США теперь будут обеспечивать безопасность границы рядом с этой страной.

Трамп начнет процесс признания наркокартелей из Мексики террористическими организациями. Кроме того, минюст США будет добавиться смертной казни за преступления, совершенные в том числе против сотрудников правоохранительных органов.

В рамках политики «Америка прежде всего» США выйдут из Парижского соглашения по климату. Трамп объявит чрезвычайное положение в области энергетики и использует все ресурсы для строения энергетической инфраструктуры.

Также новый президент США «вернет» американские ценности и на законном уровне установит, что существует только два биологических пола – мужской и женский.

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. Многие пункты из политики «Америка прежде всего» были озвучены в ходе его инаугурационной речи. В частности, Трамп объявил, что с его приходом в Белым дом, США ждет наступление «золотого века». «Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен», – заявил 47-й президент США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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