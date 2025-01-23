Глава СВР Нарышкин: 2025 год спокойным не будет
2025 г. не будет спокойным, многое зависит от того, насколько хватит здравого смысла и выдержки региональным и глобальным игрокам. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью «РИА Новости».
По его словам, в настоящее время наблюдается переход от однополярного миропорядка к «новому, справедливому», этот процесс является очень непростым и имеет свои риски.
В декабре 2024 г. Нарышкин говорил о том, что США и Европе предстоит трудное время внутренних конфликтов, которые будут приписываться влиянию Москвы. По словам главы СВР, будущий многополярный мир должен охватывать как США, так и страны Европы, но с условием, что они будут иметь те же права, что и другие.
10 декабря прошлого года Нарышкин заявлял, что Россия близка к достижению целей спецоперации, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ. Директор Службы внешней разведки говорил, что в вопросе украинского кризиса Запад строит свою стратегию на попытке навязывания затяжного конфликта на истощение и раскол российского общества и создание условий для «цветной революции». По мнению Нарышкина, после окончания борьбы «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы, но последующая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Глава СВР заявлял, что все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, граждане страны осознали, что РФ борется не с Киевом, а с коллективным Западом.