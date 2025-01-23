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Глава СВР Нарышкин: 2025 год спокойным не будет

Ведомости

2025 г. не будет спокойным, многое зависит от того, насколько хватит здравого смысла и выдержки региональным и глобальным игрокам. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время наблюдается переход от однополярного миропорядка к «новому, справедливому», этот процесс является очень непростым и имеет свои риски.

В декабре 2024 г. Нарышкин говорил о том, что США и Европе предстоит трудное время внутренних конфликтов, которые будут приписываться влиянию Москвы. По словам главы СВР, будущий многополярный мир должен охватывать как США, так и страны Европы, но с условием, что они будут иметь те же права, что и другие.

10 декабря прошлого года Нарышкин заявлял, что Россия близка к достижению целей спецоперации, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ. Директор Службы внешней разведки говорил, что в вопросе украинского кризиса Запад строит свою стратегию на попытке навязывания затяжного конфликта на истощение и раскол российского общества и создание условий для «цветной революции». По мнению Нарышкина, после окончания борьбы «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы, но последующая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Глава СВР заявлял, что все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, граждане страны осознали, что РФ борется не с Киевом, а с коллективным Западом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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