10 декабря прошлого года Нарышкин заявлял, что Россия близка к достижению целей спецоперации, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит РФ. Директор Службы внешней разведки говорил, что в вопросе украинского кризиса Запад строит свою стратегию на попытке навязывания затяжного конфликта на истощение и раскол российского общества и создание условий для «цветной революции». По мнению Нарышкина, после окончания борьбы «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы, но последующая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Глава СВР заявлял, что все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, граждане страны осознали, что РФ борется не с Киевом, а с коллективным Западом.