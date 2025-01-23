Госслужащих США обязали сообщать о работающих с инклюзивностью коллегах

В свой первый день на посту президента 20 января Трамп подписал указ, в котором говорится, что политика США будет «признавать два пола – мужской и женский». Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.