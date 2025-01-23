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Госслужащих США обязали сообщать о работающих с инклюзивностью коллегах

Ведомости

Федеральные служащие в США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, продолжающих работать на должностях, связанных с многообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью среды (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility – DEIA). Об этом сообщает NBC News.

«Мы знаем о попытках некоторых сотрудников правительства замаскировать эти программы, используя закодированные или неточные формулировки», – говорится в электронных письмах.

Сотрудникам было приказано уведомить управление по работе с персоналом, если они «знают об изменении описания контракта или должности персонала с 5 ноября 2024 г., чтобы скрыть связь между контрактом и DEIA или подобными идеологиями».

«Своевременное сообщение этой информации не повлечет за собой никаких негативных последствий. Однако, если вы не сообщите эту информацию в течение 10 дней, это может привести к неблагоприятным последствиям», – говорится в электронном письме.

В свой первый день на посту президента 20 января Трамп подписал указ, в котором говорится, что политика США будет «признавать два пола – мужской и женский». Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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