Госслужащих США обязали сообщать о работающих с инклюзивностью коллегах
Федеральные служащие в США получили электронные письма с предупреждением о том, что они могут столкнуться с последствиями, если не сообщат о коллегах, продолжающих работать на должностях, связанных с многообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью среды (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility – DEIA). Об этом сообщает NBC News.
«Мы знаем о попытках некоторых сотрудников правительства замаскировать эти программы, используя закодированные или неточные формулировки», – говорится в электронных письмах.
Сотрудникам было приказано уведомить управление по работе с персоналом, если они «знают об изменении описания контракта или должности персонала с 5 ноября 2024 г., чтобы скрыть связь между контрактом и DEIA или подобными идеологиями».
«Своевременное сообщение этой информации не повлечет за собой никаких негативных последствий. Однако, если вы не сообщите эту информацию в течение 10 дней, это может привести к неблагоприятным последствиям», – говорится в электронном письме.
В свой первый день на посту президента 20 января Трамп подписал указ, в котором говорится, что политика США будет «признавать два пола – мужской и женский». Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашние насилие.