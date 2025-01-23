Рютте: провал Киева обойдется НАТО в триллионы долларов
Провал Киева обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Рютте также призвал усилить поставки оружия Украине и не допустить прекращения огня на российских условиях.
22 января Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Европа должна так или иначе содержать вооруженные силы Украины в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории не менее 200 000 своих солдат. По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит».