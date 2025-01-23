Сийярто: Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, чтобы обсудить транзит газа. Зеленский сказал в ответ, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он может «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи». После этого словацкий премьер заявил, что наложит вето в Евросоюзе на дальнейшую финансовую помощь Киеву.