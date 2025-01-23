Сийярто: Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок газа из РФ
Венгрия готова предоставить Словакии транзитные мощности для поставок российского газа по южному маршруту, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд кубометров газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд кубометров. Следовательно, в резерве остается почти 1 млрд кубометров.
Сийярто добавил, что Венгрия увеличивает годовую мощность интерконнектора со Словакией на 900 000 кубометров, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности соседней страны.
1 января 2025 г. «Газпром» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию в связи с окончанием действия соглашений с «Нафтогазом Украины». От продления транзита ранее отказалась Украина. В настоящее время основным маршрутом экспорта российского газа в Европу является «Турецкий поток». Словацкие власти начали вести активный диалог с Россией в преддверии завершения транзита.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, чтобы обсудить транзит газа. Зеленский сказал в ответ, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он может «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи». После этого словацкий премьер заявил, что наложит вето в Евросоюзе на дальнейшую финансовую помощь Киеву.
20 января Hurriyet писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос поставок газа Словакии.