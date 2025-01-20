Эрдоган намерен позвонить Путину по вопросу газа для Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также предложил Киеву провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев. До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.