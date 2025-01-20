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Эрдоган намерен позвонить Путину по вопросу газа для Словакии

Ведомости

Президент Турции Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос поставок газа Словакии, передает Hurriyet.

«Поскольку Украина перекрыла поставки природного газа в Словакию, я решил, что необходимо принять соответствующие меры. Обсудив это с министром энергетики [Альпарсланом Байрактаром], мы решили, что он обсудит этот вопрос с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а я – с [Владимиром Путиным]», – сказал Эрдоган.

Уточняется, что Эрдоган рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным на текущей неделе.

1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина. Сейчас основным маршрутом экспорта российского газа в Европу является «Турецкий поток».

Словацкие власти начали вести активный диалог с Москвой в преддверии завершения транзита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также предложил Киеву провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев.  До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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