Эрдоган намерен позвонить Путину по вопросу газа для Словакии
Президент Турции Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос поставок газа Словакии, передает Hurriyet.
«Поскольку Украина перекрыла поставки природного газа в Словакию, я решил, что необходимо принять соответствующие меры. Обсудив это с министром энергетики [Альпарсланом Байрактаром], мы решили, что он обсудит этот вопрос с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а я – с [Владимиром Путиным]», – сказал Эрдоган.
Уточняется, что Эрдоган рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным на текущей неделе.
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина. Сейчас основным маршрутом экспорта российского газа в Европу является «Турецкий поток».
Словацкие власти начали вести активный диалог с Москвой в преддверии завершения транзита.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также предложил Киеву провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев. До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.