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Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

Ведомости

Телофенный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланирован, но он будет проведен, если возникнет такая необходимость, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили, запрашивала ли Анкара разговор с Москвой после заявления Эрдогана о намерении обсудить с Путиным тему поставок газа в Словакию.

«Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он [состоится]», – ответил Песков.

20 января Hurriyet сообщила, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа Словакии. По словам турецкого президента, он решил, что нужно принять соответствующие меры в связи перекрытием поставок природного раза в Словакию. Эрдоган отметил, что министр энергетики Альпарслан Байрактар обсудит этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а он сам – с президентом РФ. Отмечалось, что Эрдоган рассчитывает позвонить Путину на текущей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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