Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана пока не планируется

20 января Hurriyet сообщила, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа Словакии. По словам турецкого президента, он решил, что нужно принять соответствующие меры в связи перекрытием поставок природного раза в Словакию. Эрдоган отметил, что министр энергетики Альпарслан Байрактар обсудит этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а он сам – с президентом РФ. Отмечалось, что Эрдоган рассчитывает позвонить Путину на текущей неделе.