Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана пока не планируется
Телофенный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланирован, но он будет проведен, если возникнет такая необходимость, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили, запрашивала ли Анкара разговор с Москвой после заявления Эрдогана о намерении обсудить с Путиным тему поставок газа в Словакию.
«Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры за буквально считанные часы, поэтому при необходимости он [состоится]», – ответил Песков.
20 января Hurriyet сообщила, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным вопрос поставок газа Словакии. По словам турецкого президента, он решил, что нужно принять соответствующие меры в связи перекрытием поставок природного раза в Словакию. Эрдоган отметил, что министр энергетики Альпарслан Байрактар обсудит этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а он сам – с президентом РФ. Отмечалось, что Эрдоган рассчитывает позвонить Путину на текущей неделе.