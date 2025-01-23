Песков: Путин и Пашинян не обсуждали тему заморозки работы Армении в ОДКБ
В ходе последнего разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали тему разморозки членства Еревана в ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Армения не заявляла о намерении покинуть эту организацию.
23 января служба внешней разведки Армении заявила, что разморозка членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) маловероятна.
В декабре 2024 г. Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ почти невозможно. По словам Пашиняна, Армения уже считает себя вне ОДКБ и поэтому она не участвует в принятии решений и документов в рамках организации.